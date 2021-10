Voyage aux Etats-Unis | Welcome Back To South Beach !

Vous vous souvenez du séjour NBA organisé pour assister au retrait du maillot de Dwyane Wade ? C’était en 2019, et on l’avait baptisé la « Wade Week ». C’était la première collaboration entre Basket USA et Hardwork Trip, et les 30 voyageurs s’étaient inscrits en… 16 minutes ! C’est un record.

Comme on est reçu comme des princes à Miami et que la Floride vous attire toujours autant, on vous propose en février de quitter l’hiver et le gris de la France pour le soleil de South Beach avec deux matches au programme. Ce sont même deux affiches de très grande qualité puisqu’on vous propose d’assister à Heat – Nets, puis Heat – Mavericks ! Outre le fait de voir Jimmy Butler, Kyle Lowry, Tyler Herro ou encore Bam Adebayo, on vous propose donc de voir en chair et en os James Harden, Kevin Durant et Luka Doncic ! Du grand, et même du très grand spectacle en perspective, et vous aurez même la chance d’aller sur le parquet !

Miami Vice Tour

C’est quand ? Du 11 au 18 février 2022

Combien de matches ? Deux (Heat-Nets et Heat-Mavericks)

Combien ça coûte ? 1 650 euros (transport, hébergement, places compris)

Est-ce que les places sont limitées ? 30 places

Des sorties ? Les mythiques Keys, les Everglades, mais aussi des sorties guidées dans Miami, avec le quartier de Wynwood ou l’Outlet Dolphins Mall. Le tout avec des guides expérimentés.

Des expériences inoubliables ? Le Heat réserve une « fan expérience » à tout le groupe avec la possibilité d’aller sur le terrain. Et il y aura d’autres surprises…

