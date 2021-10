Josh Giddey a brisé la glace à domicile

Dans la retenue sur ses deux premières apparitions en NBA, avec seulement 10 points marqués en 13 tirs tentés, Josh Giddey a enlevé le frein à main hier soir face aux Sixers. Le rookie australien du Thunder a délivré sa meilleure partition, et de loin.

Avec 19 points (à 8/13 aux tirs), plus 8 rebonds, 6 passes et 4 interceptions (pour un rondelet 30 d’évaluation), le « magicien d’Aus » était partout. Il a même tenté d’écrabouiller un gros dunk sur Joël Embiid pour conclure son match d’un point d’exclamation mais le pivot camerounais en avait décidé autrement… Ce n’est que partie remise !

« Il a progressé ce soir », a apprécié Mark Daigneault sur le site officiel du Thunder. « Il a fait un pas en avant. Ce match était un bon match pour lui. Mais on sait qu’il doit s’adapter à pas mal de choses, dont la vitesse du jeu, le rythme de possessions et l’aspect athlétique des gars sur qui il doit défendre. »

Aplati par la grosse faute de Joel Embiid sur sa tentative de dunk en fin de match, Josh Giddey s’est relevé et a réussi ses deux lancers. Mieux, il a même été piqué un ballon dans les mains du pivot sur l’action suivante, concluant l’affaire d’un 3-points dans le coin, sur une passe de Shai Gilgeous-Alexander.

« J’ai trouvé qu’on avait joué dur », a réagi le rookie du Thunder. « On est un groupe jeune et il va y avoir beaucoup de ces soirées où on est dominé en termes d’expérience et de physique mais on doit être les agresseurs face à ces équipes plus expérimentées et je pense qu’on l’a fait. On n’a pas reculé et on s’est battu pendant 48 minutes. On n’a pas obtenu le résultat escompté mais c’est bien de voir les progrès effectués jour après jour, et depuis le match face à Utah. »

« Il a gardé le pied sur la pédale tout le match »

Associé à SGA et à Lu Dort sur les lignes arrières, Josh Giddey apporte toute sa polyvalence et sa taille (2m03). Surtout, il a constamment attaqué son adversaire direct pour essayer, soit d’aller jusqu’au cercle, soit de trouver un coéquipier démarqué. Ce duo avec Shai Gilgeous-Alexander doit être à la base du projet du Thunder.

« Il a gardé le pied sur la pédale tout le match », ajoute Mark Daigneault. « J’ai trouvé qu’il y avait un bon rythme et une belle collaboration entre eux. On est optimiste pour ce partenariat. Ils vont progresser avec le temps. »

En l’occurrence, Josh Giddey va progressivement s’améliorer, ne serait-ce que par l’enchaînement des matchs. « Ça prend du temps avec les rookies », confirme Shai Gilgeous-Alexander. « Ils vont trouver leurs aises au fur et à mesure des matchs, et vous l’avez vu ce soir avec Josh. »

Déjà très difficile à tenir une fois qu’il arrive lancé vers le cercle, Josh Giddey a fait étalage de sa palette de tirs dans la raquette. Et il est évident que le « floater » est pour l’instant l’arme préférée de l’Australien en attaque, une arme qu’il a fourbie avec l’assistant Mike Wilks.

« C’est aussi beaucoup de lecture du jeu. Beaucoup d’intérieurs passent sous les écrans et Embiid et un bon contreur, donc aller le chercher n’est probablement pas la meilleure idée. Avoir ce floater et ce toucher à l’approche du cercle, c’est crucial. »