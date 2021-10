Miles Bridges place les Hornets sur orbite

Charlotte ne pouvait pas espérer meilleur départ. Après deux succès face à Indiana et à Cleveland, les hommes de James Borrego ont ainsi réussi « un gros test », en s’imposant hier sur le parquet des Nets (95-111) et pointent désormais à trois victoires en trois matchs, soit le meilleur départ de l’histoire de la franchise.

Miles Bridges non plus, ne pouvait espérer meilleure entame de sa saison régulière. Auteur de 30 points dans l’Ohio, l’ailier vient d’enchaîner avec 32 points, 9 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre hier à Brooklyn. C’est la première fois de sa carrière qu’il enchaîne deux matchs à 30 unités et plus.

Pour James Borrego, tout le mérite revient à son joueur, qui récolte simplement les fruits de son travail.

« C’est un problème pour l’adversaire, et c’est pour ça que nous l’avons mis dans cette position. Et il l’a mérité. On ne lui a pas simplement offert ces minutes. Il s’est mis dans la position de les avoir », a expliqué le coach des Hornets après la rencontre. « Il a travaillé sur son shoot, sur la création. On a commencé à le voir sur la fin de la saison dernière. Et maintenant, on le voit à ce niveau de façon plus régulière. Je suis fier de lui. Il a consacré le temps nécessaire et il nous donne énormément de confiance en ce moment ».

« On veut juste montrer qu’aucune équipe ne nous fait peur »

Face à Brooklyn, Miles Bridges a en effet démarré très fort avec 21 points inscrits en première mi-temps, et notamment ce 360° inversé parfaitement exécuté après une interception qui a donné le ton. Le résultat de la volonté de frapper en premier exprimée par le groupe avant la rencontre.

« On veut juste montrer qu’aucune équipe ne nous fait peur », a-t-il lancé après le match. « À Brooklyn, ils ont Kevin Durant, James Harden et de supers lieutenants. Donc on voulait juste vraiment débuter fort, être concentrés et remporter les six premières minutes. Parce que lors des deux premiers matchs, on a débuté trop lentement. On ne pouvait pas faire ça contre eux. Donc on a essayé de les frapper au visage sur ces six premières minutes (10-16), et ça nous a aidé pour le reste du match ».

Avec son apport grandissant, mais aussi les prestations remarquées de Cody Martin (12 points) et Ish Smith (15 points), la franchise de Caroline du Nord a aussi démontré qu’elle pouvait l’emporter sur le parquet d’un gros poisson sans un gros apport offensif de Gordon Hayward (8 points).

Tous les voyants sont pour l’instant au vert pour Charlotte qui peut continuer à nourrir de grandes ambitions.

« On peut ressentir une nouvelle élan cette saison, avec cette volonté de gagner. On veut tous gagner et on est prêts à faire tout ce qu’il faut pour y arriver », a conclu Miles Bridges.