Le Top 10 de la nuit | Jarrett Allen escalade Mason Plumlee !

Le Top 10 de la nuit allie finesse et puissance. Finesse comme sur le drive de Jalen Green ou les éclairs de génie de LaMelo Ball, avec une passe à une main traversant tout le terrain pour le dunk de Miles Bridges ainsi qu’une finition acrobatique du meneur des Hornets au nez et à la barbe de la paire Markkanen-Allen.

Mais c’est bien la puissance qui occupe les trois places du podium, à commencer par la claquette dunk de Javonte Green à la troisième place dans la rencontre entre Chicago et New Orleans. Suit JaMychal Green avec un gros tomar face aux Spurs en transition, et donc Jarrett Allen en mode « point d’exclamation », droit comme un i pour postérizer le pauvre Mason Plumlee.