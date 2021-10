Damon Stoudamire veut débloquer le potentiel de Marcus Smart

Comme Dennis Schroder sortira du banc cette saison, les Celtics n’ont pas directement remplacé Kemba Walker durant l’intersaison. Résultat : c’est Marcus Smart qui va devenir le meneur de jeu titulaire de Boston.

Une mission qu’il a déjà assurée pendant les absences de Kemba Walker ces dernières saisons et pour laquelle il a reçu du renfort cette année, avec l’arrivée de Damon Stoudamire sur le banc, pour assister Ime Udoka.

« C’est très bien d’avoir un ancien meneur de jeu dans ce rôle », se réjouit le coach de Boston pour le site officiel des Celtics. « Marcus va prendre de plus en plus de responsabilités et avoir quelqu’un qui peut lui donner des conseils, c’est inestimable. »

« Je veux essayer de me mettre au même niveau que mon élève »

Le nouvel assistant des Celtics souhaite prendre sous son aile Marcus Smart, comme il l’avait fait avec Kyle Lowry ou Mike Conley lors de son ancienne expérience d’assistant à Memphis.

« Avoir une expérience de joueur, ça aide, même si je n’en parle pas beaucoup », précise l’ancien joueur de Toronto et Portland. « Je sais que les joueurs n’ont pas envie d’entendre parler de ça. Il ne s’agit pas de moi. Après, j’ai évolué à ce poste donc je connais les nuances, j’ai joué à un haut niveau. Et j’ai eu la chance de travailler avec des Conley et Lowry. Je suis impatient de travailler avec un Smart qui aborde ses plus belles années. »

Et Damon Stoudamire insiste sur l’idée de « travailler avec » Marcus Smart et pas simplement de le « coacher ».

« La différence est subtile, mais ça indique que je veux essayer de me mettre au même niveau que mon élève, et pas me placer dans la situation traditionnelle et hiérarchique du coach avec son joueur », explique-t-il. « Damon est un homme de relations, voilà pourquoi je l’ai associé à Marcus dès le début », ajoute Ime Udoka. « Ce sera profitable d’avoir la voix de Damon après les matches, il va voir des choses que Marcus ne verra peut-être pas. »

Une attitude que semble apprécier le chien de garde de Boston. « C’est un excellent coach, qui fut un très bon joueur, et c’est génial de travailler avec lui. Quand on est coach, il faut être compréhensif, il faut comprendre certaines situations avec le joueur dont on s’occupe. Il faut comprendre les joueurs, savoir comment ils réagissent et savoir comment les aider. Certains coaches arrivent et disent que ce sera comme ça et pas autrement. Sauf que les temps ont changé, il faut savoir évoluer avec le basket et les joueurs. »

« Je crois vraiment que Marcus n’a pas encore atteint son potentiel maximum »

L’objectif du travail entre les deux hommes, c’est de faire franchir un palier à Marcus Smart, le transformer en meneur de jeu fiable, qui peut ainsi conduire les Celtics en playoffs.

« Je crois vraiment que Marcus n’a pas encore atteint son potentiel maximum, donc il s’agit de l’amener jusque-là. Je vais faire mon possible pour ça, même si parfois, je dois être dur et qu’il ne va pas aimer ça. Ce sera toujours pour le faire progresser. »

Joueur intense, qui possède un gros caractère et une motivation contagieuse, Marcus Smart aura désormais « Mighty Mouse » pour le pousser quand il baissera de régime.

« C’est une chose de se motiver soi-même, mais parfois c’est dur. Il y a des jours où on n’est pas soi-même, on n’est pas au niveau que l’on désire. C’est pourquoi on s’appuie sur des gens : des coaches, des coéquipiers, des amis ou de la famille. Ils aident à avoir cette motivation supplémentaire. Avoir un coach comme ça, qui peut faire ce travail, c’est énorme. Je sais que je suis un bon meneur, mais c’est toujours bien d’avoir quelqu’un qui a vécu ça avant vous. »