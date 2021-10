Frank Ntilikina a un surnom préféré

Lors de son premier point presse avec les journalistes de Dallas, Frank Ntilikina avait dû répondre à une question sur la prononciation de son nom. Quatre ans après son arrivée en NBA, des confrères ont toujours du mal à prononcer son nom, et pour les aider, il leur avait expliqué que le « t » était muet.

Un nom compliqué à prononcer, qui avait donné naissance à un surnom : « Frankie Smokes ». Pourquoi ? Parce que son patronyme sonne comme « nicotine », et c’est donc devenu « Frankie Smokes »…

« J’aurais préféré que les gens apprennent à prononcer mon nom plutôt qu’ils disent Nicotine, puis Frankie Smokes. J’ai un autre surnom que je préfère : The French Prince » explique le meneur des Mavs à Marc Stein. « C’est venu de la part des fans des Knicks lors de la première année. C’est parce que mon nom était compliqué à prononcer, OK, c’est amusant, mais franchement, je préfère French Prince à Frankie Smokes ».

Plus sérieusement, Frank Ntilikina est ravi d’arriver à Dallas, d’autant qu’il y retrouve plusieurs anciens coéquipiers (Porzingis, Bullock, Hardaway Jr…). « En fait, ce n’est pas difficile du tout. Ici, ils ont facilité les choses. Et, je suis entouré de visages familiers autour de moi. Tout est facile ici. L’atmosphère est vraiment bonne. »

Une rencontre avec Mark Cuban à Venise

Frank Ntilikina connaissait même les dirigeants puisqu’il était sur leur « short list » au moment de la Draft en 2017. Les Knicks avaient été les premiers à dégainer, et les Mavericks s’étaient rabattus sur Dennis Smith Jr.

« Je savais que ces deux équipes [New York et Dallas] étaient vraiment intéressées par moi. Ils avaient le neuvième choix et les Knicks le huitième. Je me souviens évidemment d’avoir rencontré Mark Cuban à Venise. Je voulais le retour d’une personne qui est en NBA, j’étais un gamin qui voulait s’améliorer… Je voulais son avis sur mon jeu, savoir ce qu’il pensait de moi, ce que je pouvais améliorer… Savoir comment est la NBA… Tout ça m’intéressait. La Draft est tellement incertaine, mais j’avais aussi eu une réunion avec les Knicks un jour ou deux avant la Draft qui s’est très bien passée, et j’avais en quelque sorte l’impression que j’allais aller à New York ».

Il y restera quatre ans, et désormais le voilà Dallas pour au moins un an.