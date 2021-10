Présaison | Du suspense à Boston

Les spectateurs du TD Garden ont assisté à une rencontre agréable avec des Celtics qui ont frappé les premiers grâce à Grant Williams, Josh Richarson, et Payton Pritchard. C’est à leur entrée sur le terrain que Boston a fait le break pour mener 31-16 après le premier quart-temps.

Côté Raptors, on a besoin de travailler, et Nick Nurse a beaucoup fait jouer ses principaux joueurs, et c’est Gary Trent Jr. qui plante un 3-points au buzzer pour leur donner l’avantage à la pause (59-57). A la baguette, Fred VanVleet est très bon, et Scottie Barnes démontre son gros volume de jeu.

Après la pause, place au show Tatum. Le champion olympique avait raté sa première mi-temps, mais il sort le très grand jeu. A ses côtés, Al Horford reprend ses habitudes avec ses 3-points les pieds dans le ciment. Romeo Longford les épaule, et avec 10 points de Tatum sur ce seul quart-temps, Boston reprend un petit point d’avance (86-85).

Les deux coaches décident de sortir les titulaires, mais le suspense reste intact, et tout se joue sur la dernière possession des Raptors avec les joueurs du bout du banc. Dalano Banton shoote à 3-points. Isaac Bonga est au rebond pour remettre dedans, mais le ballon ressort, et c’est Banton qui avait suivi son tir qui prend le rebond et marque d’une claquette. Sauf que le buzzer avait déjà retenti, et Boston s’impose de deux petits points (113-111).