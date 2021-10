Pas de nouvelles contraintes sanitaires pour le Staples Center

Comme New York et San Francisco, Los Angeles a décidé de durcir son règlement sanitaire, et à partir du mois de novembre il faudra être obligatoirement vacciné pour accéder à des lieux publics fermés comme des musées, des théâtres, des cinémas, des restaurants mais aussi des salles de sport. Comme les effectifs des Clippers et des Lakers sont vaccinés à 100%, la contrainte était moindre pour les joueurs, et le Los Angeles Times révèle que, de toute façon, le Staples Center n’est pas concerné par ces nouvelles contraintes.

En effet, la salle des Clippers et des Clippers ne dépend pas de la ville de Los Angeles, mais du comté. « L’ordonnance adoptée par la ville de Los Angeles le mercredi 6 octobre ne s’applique pas au Staples Center ni au Microsoft Theater, qui sont déjà soumis à une ordonnance existante [du département de la santé publique du comté de Los Angeles] » a déclaré un porte-parole de la salle.

La différence entre les deux règlements ? Le comté autorise l’entrée de la salle avec un test PCR de moins de 72 heures, alors que la ville de Los Angeles n’accepte que les personnes totalement vaccinées.