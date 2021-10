Devonte’ Graham, éternel sous-estimé ?

Devonte’ Graham a appris à composer avec une certaine défiance vis-à-vis de son jeu, et ce depuis le lycée. Une fois arrivé à l’université de Kansas, il lui a fallu un an pour convaincre tout le monde qu’il avait bel et bien sa place parmi l’un des programmes historiques du pays.

Même chose à Charlotte, où il est arrivé en provenance d’Atlanta, qui l’avait sélectionné au deuxième tour de la Draft 2018. Derrière Kemba Walker et un certain Tony Parker dans la hiérarchie de James Borrego, il s’est pourtant accroché et a contribué à la bonne fin d’exercice (sans enjeu) des Hornets cette année-là, avant d’exploser la saison suivante, sa meilleure en carrière, marquée par une pointe à 40 points sur le parquet de Brooklyn.

Le joueur qu’on n’attend pas

L’éclosion de LaMelo Ball la saison passée l’a contraint à l’exil cet été. Le voilà désormais à New Orleans, où son arrivée n’a pas défrayé la chronique. Comme à Kansas, et comme à Charlotte, Devonte’ Graham va à nouveau devoir montrer de quoi il est capable et convaincre ceux qui doutent de sa capacité à aider les Pelicans à franchir un cap.

Un statut de joueur perpétuellement sous-estimé qui lui convient assez bien au final.

« Je ne saurais pas l’expliquer, mais j’aime ça en quelque sorte », a-t-il confié. « Le fait ne pas être le gars dont les gens doivent se préoccuper, et ensuite, boom, je suis le gars qui tue et qui se fait un nom. C’est tout ce que j’ai essayé de faire, peu importe où j’ai joué. Quel que soit mon âge, j’ai toujours été un peu sous les radars. Mais ça ne me dérange pas. Je viens et je fais mon travail ».

Un contexte globalement plus favorable aux Pelicans

Si Charlotte et New Orleans semblent avoir un potentiel similaire, Devonte’ Graham estime que la tâche pourrait lui être facilitée en Louisiane. Non seulement parce qu’il n’a plus LaMelo Ball et Terry Rozier devant lui, mais aussi parce qu’il pourrait bénéficier du fait de jouer aux côtés de deux All-Stars, Brandon Ingram et Zion Williamson.

On lui demandera peut-être moins de création qu’à Charlotte, mais plus d’être un tueur silencieux, ce qui lui convient tout autant.

« Aujourd’hui, tout le monde bouge autour de la ligne à 3-points, il n’y pas plus de pivots traditionnels, et même ton pivot peut shooter à 3-points. Je suis enthousiaste à l’idée d’apporter ça à l’équipe, et avec des gars qui attirent beaucoup d’attention, ça va me rendre les choses beaucoup plus faciles. Je vais sans doute avoir beaucoup plus de tirs ouverts avec la présence de « Z » et « BI » qui sont souvent pris à deux. Je vais devoir shooter, et c’est ce que j’aime faire », a-t-il ajouté.

Même si rien n’est encore figé, Devonte’ Graham peut tout à fait incarner la troisième menace de l’équipe sur le plan offensif. Pour l’heure, l’ancien Hornet se fixe pour seul objectif de répondre aux attentes de son coach, Willie Green.

« Je fais tout ce que le staff me demande. Vous m’avez vu avec les Hornets. J’ai débuté, je suis sorti du banc. J’ai joué au poste 1, j’ai joué en 2. Quel que soit le rôle qu’on attendra de moi, je le ferai pour essayer d’aider l’équipe à gagner », avait-il annoncé dès son arrivée.

Toujours privés de Zion Williamson (pied), et sans doute de Jonas Valanciunas (pouce), les Pelicans passent leur deuxième test de présaison ce soir face à Orlando.