Pas de Kyrie Irving à l’entraînement des Nets

En Californie depuis le début de leur « training camp », il y a une semaine, les Nets sont revenus à Brooklyn. Ce qui signifie que Kyrie Irving ne peut plus s’entraîner avec ses coéquipiers, et encore moins disputer de rencontres avec eux, puisque le mandat en vigueur à New York empêche toute personne non vaccinée d’entrer au Barclays Center.

Sans surprise, The Athletic rapporte ainsi que Kyrie Irving n’a pas assisté à l’entraînement des Nets, aujourd’hui. Sans doute que, contrairement à Andrew Wiggins, le meneur des Nets n’est toujours pas vacciné, même s’il reste théoriquement éligible pour le premier match officiel des Nets, à domicile, prévu le 24 octobre prochain.

« Il n’est pas avec nous aujourd’hui, nous ne disposons pas d’autres informations pour le moment. Nous le soutenons, jusqu’à ce que la situation soit résolue », confiait Steve Nash, en amont de cette session d’entraînement.

Pour rappel, s’il persiste à ne pas se faire vacciner, Kyrie Irving perdra 1.09% de son salaire à chaque match manqué, soit 381 000 dollars. Au total, la facture pourrait donc grimper jusqu’à 15.6 millions de dollars (sur les 34.9 qu’il doit toucher en 2021/22), si le champion 2016 venait à rater les 41 rencontres à domicile des Nets, cette saison.

Interrogé pour savoir si la situation l’inquiétait, Steve Nash a éludé : « Rien ne m’inquiète vraiment. Nous essayons simplement de travailler tous les jours. Nous sommes venus aujourd’hui et nous avons fait un excellent entraînement et nous ferons de même demain, je n’ai pas grand-chose à dire de plus. »

Les Nets ont-ils envisagé de continuer leurs entraînements hors de New York pour permettre à leur meneur de s’entraîner avec eux le plus longtemps possible ?

« Non, c’est notre maison, c’est ici que nous allons nous entraîner alors que nous avons quasiment tout notre groupe », a conclu Steve Nash. « C’est un point positif, et nous travaillons juste à nous améliorer chaque jour, en nous concentrant sur les choses que nous pouvons contrôler. »