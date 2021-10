Malcolm Brogdon prend son rôle de leader à cœur

Après un premier exercice mouvementé conclu par un passage dans la « bulle » où il avait été l’un des seuls à surnager chez les Pacers, Malcolm Brogdon a confirmé la saison passée, formant avec TJ McConnell un duo plutôt complémentaire à la mène (sans oublier Aaron Holiday, parti aux Wizards).

Derrière Domantas Sabonis, il est rapidement devenu la deuxième option principale du dispositif d’Indiana. Et pour sa troisième saison à Indianapolis, le meneur, révélé aux Bucks entre 2016 et 2019, veut donc poursuivre sur sa lancée, et compte bien progresser en matière de leadership.

« J’ai montré que je pouvais scorer. J’ai montré que je pouvais passer le ballon et que je pouvais faire beaucoup de choses sur le terrain. Donc pour moi, c’est plus mental. C’est plus une question de leadership. Cette équipe a besoin de leadership. Et mon leadership va passer à un tout autre niveau cette année », a-t-il promis dès la reprise.

Un meneur sur et en dehors du terrain

C’est d’ailleurs lui qui a posé la première pierre de cette saison 2021/22, lorsqu’il a invité toute son équipe à Los Angeles pour un stage similaire à une opération « team-building », le temps de trois jours en août dernier. Avec au programme : exercices, matchs et dîners, pour que chacun apprenne à mieux se connaître.

« Il s’agissait vraiment de créer des liens et de construire. Ce sont en quelque sorte les éléments de base sur lesquels nous pouvons nous appuyer cette saison et continuer de créer de la cohésion », a-t-il ajouté.

Les joueurs vont plus que jamais devoir se serrer les coudes alors que les pépins physiques ont miné l’intersaison des Pacers, entre TJ Warren qui ne sera pas opérationnel pour la reprise et les blessures d’Edmond Sumner (rupture du tendon d’Achille) et Caris Levert (fracture de fatigue au dos).

Sur ce point, la présence et l’état d’esprit de Malcolm Brogdon signifient beaucoup pour Rick Carlisle, de retour à Indiana après une parenthèse de treize ans à Dallas.

« Depuis que je suis dans le coin, il prend les rênes en tant que leader », s’est-il félicité. « C’est lui qui a poussé ces gars à venir tôt et à s’engager à être là tôt. C’est un énorme avantage lorsque vous arrivez dans une nouvelle équipe. Vous pouvez apprendre à connaître tout le monde, ça aide vraiment ».