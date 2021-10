Pourquoi les paris en ligne restent interdits sur les maillots NBA

Une dizaine de franchises ont changé de sponsor maillot ces dernières mois, et si du côté des Lakers, on a opté pour une marque de plats cuisinés, chez les Nets, on a préféré une société de courtage en ligne. À Philadelphie et Portland, on a plutôt opté pour des sociétés spécialisés dans les cryptomonnaies, confirmant l’influence grandissante de la nouvelle économie.

Pour chaque franchise, il ne s’agit pas forcément de céder au plus offrant puisque la NBA valide chaque partenariat. Ainsi, SportTechie révèle que la ligue refuse toujours les sponsors liés au secteur des paris en ligne et des jeux d’argent. Pourquoi ? Explication avec Scott Kaufman-Ross, vice-président de la NBA chargé des jeux et des fantasy.

« Nous avons des restrictions parce que nous observons ce qui se passe à l’échelle internationale (dans le football européen). L’Italie et l’Espagne sont des marchés où il y a une interdiction totale de toute publicité pour les paris sportifs. Le Royaume-Uni a une interdiction au cas par cas. Mais nous avons vu des circulaires, et ils vont devoir retirer les marques des maillots. »

Si la NBA interdit donc que les principaux acteurs du secteur des paris en ligne apparaissent sur les maillots, et que l’Europe va bientôt l’imiter, c’est pour protéger les enfants et prévenir les dommages liés à l’addiction au jeu.

« Nous ne faisons que surveiller tout ça et nous sommes prudents… Vu ce qui se trame, nous avons estimé que ce n’était pas le moment de s’ouvrir à cela. Certaines ligues sont plus permissives (ndlr : comme la NHL ou la Ligue 1) sur certaines choses et moins sur d’autres. De notre côté, nous ne jugeons personne. Nous avons estimé que le moment n’était pas propice pour la NBA, et nous verrons où cela nous mènera ».

« Nous pensons toujours que les paris sportifs posent des risques fondamentaux d’intégrité pour nos matches »

Si la NBA bloque les paris en ligne sur les maillots, en revanche, elle autorise leur présence dans les salles, et les Wizards et les Suns ont des espaces pour permettre aux spectateurs de parier… Pour la NBA, il s’agit simplement d’encadrer au mieux ces activités, sans les interdire pour autant comme c’était le cas pendant très longtemps.

« Si vous interdisez les paris, les gens trouveront un moyen de le faire illégalement et c’est pour cette raison qu’on a fait évoluer notre position » se justifie Scott Kaufman-Ross. « Nous pensons toujours que les paris sportifs posent des risques fondamentaux d’intégrité pour nos matches. Mais ce que nous avons constaté, c’est que l’interdiction fédérale ne fait que pousser cette activité dans la clandestinité. Elle n’élimine pas cette activité… Elle la déplace simplement à un endroit où nous ne pouvons pas la surveiller et où il n’y a pas de transparence. Nous sommes donc mieux placés pour protéger l’intégrité de nos compétitions s’il existe un contrôle légal, réglementé et transparent… »

Voilà pourquoi on trouve effectivement des boutiques dans les salles des Wizards et des Suns. « Nous avons toujours des panneaux dans les vestiaires : « pas de jeux d’argent ». Rien n’a changé. La seule chose qui a changé, c’est que nous avons réalisé qu’il est préférable que cela se passe en pleine lumière, là où nous avons les outils pour nous protéger, plutôt que par le biais de sites Internet offshore et de bookmakers… ».

