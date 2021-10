Une grosse carte à jouer pour Wendell Carter Jr.

La surprise de son trade en mars dernier a été digérée et son acclimatation à son nouvel environnement au Magic a été plutôt réussie. Reste maintenant à enfoncer le clou avec une grosse saison 2021/22 dans une formation floridienne en pleine reconstruction, où les rôles restent à définir et tout est donc envisageable.

Titulaire à 19 reprises sur ses 22 matchs avec Orlando la saison passée, Wendell Carter Jr. va désormais tout faire pour affirmer sa place, un plan de bataille qui a débuté dès la première minute du « training camp ».

« Je me sens plutôt bien. J’entre dans ma quatrième année et je sais à quoi m’attendre. Je sais que je dois prendre soin de mon corps un peu mieux, m’assurer que mon état d’esprit est bon. Je suis dans une situation où je peux prouver quel genre de joueur je suis vraiment. C’est une grande opportunité pour moi », a-t-il ainsi expliqué.

Robin Lopez pour l’encadrer

À ses côtés, il pourra compter sur Robin Lopez, recrue estivale avec qui il a déjà joué à Chicago lors de sa saison rookie, en 2018/19 et qui a déjà souligné l’évolution de son ancien coéquipier dès les premiers jours du camp. « Il est beaucoup plus confiant lorsqu’il a le ballon. Il sait ce qu’il veut faire, quels sont ses points forts ».

Le staff a demandé à Wendell Carter Jr. d’être plus agressif des deux côtés du parquet et de prendre ses tirs. Sur ce point, l’intéressé a ciblé trois spots sur lesquels il veut particulièrement mettre l’accent.

« Il y a trois endroits principaux sur le terrain où j’ai l’impression de pouvoir être vraiment létal : les deux corners et en tête de raquette. En tête de raquette, les grands font souvent un pas en arrière et cela me donne beaucoup de temps pour poser mes pieds, prendre mon temps. Ce sont les trois endroits que je veux maîtriser ».

Jamahl Mosley déjà enchanté

Pour ce qui est de la hiérarchie de ses intérieurs, comme pour les autres postes, rien n’est acté pour l’instant dans l’esprit du nouveau coach Jamahl Mosley, qui va continuer d’évaluer toutes ses options entre Mo Bamba, Robin Lopez, Moe Wagner et Wendell Carter Jr, même si ce dernier, qui avait participé à des séances d’entraînement lors de la « Summer League » à Las Vegas, semble déjà avoir pris une petite longueur d’avance.

« Nous l’avons vu depuis un moment avec Wendell. C’est un joueur dynamique, un très bon protecteur de cercle, et qui sait faire les bonnes lectures de jeu. Défensivement, il peut défendre sur plusieurs positions, donc il a été génial. L’énergie qu’il dégage est excellente », s’est ainsi réjoui l’entraîneur en chef.

Premier test ce lundi face à Boston.