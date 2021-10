Dante exhumé

Le nouveau défi de Dante Exum n’a pas tardé à traverser l’océan Pacifique afin de susciter un certain intérêt en NBA. Sorti de deux matchs plutôt complets face à Team USA et la Slovénie (14 et 12 points ainsi que deux passes décisives par match en 20 minutes de jeu), le meneur australien est ainsi reparti du Japon avec une médaille de bronze historique et une cote revue à la hausse.

« C’est ce que je disais aussi. Il a l’air rapide », a déclaré Stephen Silas, coach des Rockets. « Aux Jeux olympiques, il attaquait les défenses serrées, allait jusqu’au cercle, mettait des dunks, toutes sortes de choses. Oui, j’ai été surpris parce que je n’ai pas eu l’occasion de le voir la saison dernière, donc je ne savais pas vraiment ce que nous avions. Je suis en train de me rendre compte maintenant ».

Une situation favorable… alors que John Wall est en partance

Alors qu’il n’avait pas disputé une seule rencontre avec les Rockets depuis janvier dernier, Dante Exum a fini par signer un contrat de trois ans partiellement garanti il y a deux semaines. Une véritable renaissance pour l’ancien prospect, aujourd’hui âgé de 26 ans, qui va peut-être enfin bénéficier d’une situation favorable alors que le meneur titulaire John Wall est en instance de départ.

« Je me sens bien. Je me sens probablement dans ma meilleure forme depuis que je suis entré dans la ligue. Je me sens costaud, en bonne santé, prêt à affronter 82 matchs », a-t-il confié.

Rien n’a été facile pour le meneur qui n’avait jamais été aussi proche d’être poussé hors de la NBA. Jusqu’à ses Jeux olympiques qui ont tout changé et l’ont conduit à s’engager avec les Rockets.

« C’était sans aucun doute un processus éreintant. Je pense que lorsque je suis allé aux Jeux olympiques, j’étais juste concentré sur ça, concentré sur l’obtention d’une médaille. Après ça, j’ai juste essayé de trouver le bon endroit, le bon ajustement. Je veux juste jouer et j’ai senti que Houston me donnait l’opportunité de le faire. Nous sommes toujours restés en contact avec eux. Quand l’occasion s’est présentée, nous avons commencé à parler, nous avons dit que c’était l’endroit où je voulais être. J’aime la direction qu’ils prennent ».

Un vétéran précieux dans un groupe jeune

Le joueur semble pour l’heure sur la lancée de sa campagne olympique, en se tenant à son rôle et en apportant son expérience au sein d’un groupe qui ne dépasse pas les 25 ans de moyenne d’âge.

« Il se comporte comme un vétéran », a ajouté coach Silas. « Il fait preuve d’intensité défensive et de rapidité. Et il sait ce qu’il fait sur le terrain. Il se démarque parce qu’au début du camp, lorsque vous essayez d’installer des choses, il est bon d’avoir des gens qui ont du vécu et qui ont cette sorte d’expérience sous le capot ».

Reste maintenant à passer le cap d’un exercice sans blessures pour Dante Exum, ce qui constituera le challenge le plus important de l’exercice 2021-2022 qui sera peut-être décisif dans la suite de sa carrière.