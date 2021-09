Jason Kidd compte sur les qualités en défense et à la création de Frank Ntilikina

C’est le « premier jour d’école » pour Jason Kidd, qui va tenir son « media day » comme coach de Dallas ce lundi avant de démarrer le « training camp » demain. Pour l’ancien meneur de jeu, c’est vraiment une rentrée des classes.

« On s’habille, on est prêt à aller à l’école, et on est impatient de voir les élèves et de participer », explique-t-il ainsi sur le site des Mavericks. « Nous sommes tous enthousiastes – les joueurs et le coaching staff. Je suis super enthousiaste par rapport à cette opportunité de pouvoir coacher les Mavs. »

Quant on lui demande ses priorités, Jason Kidd évoque quatre objectifs, pas forcément très originaux.

« Je pense que nous allons être une équipe qui va jouer dur, qui va être altruiste, où tout le monde sera tenu responsable et il y aura du plaisir. Une équipe coachée par Jason Kidd est une équipe dont les membres sont responsabilisés, qui va s’amuser sur le terrain, qui va jouer dur et être altruiste. Au bout du compte, nous aimerions gagner les 82 matchs. Ce n’est pas possible, mais nous allons nous battre pour gagner chaque soir. »

Pour cela, l’ancien coach des Nets et des Bucks, qui a été l’assistant de Frank Vogel aux Lakers ces dernières saisons, compte bien maximiser les qualités de Luka Doncic et Kristaps Porzingis… mais également Frank Ntilikina.

Enlever du « stress » à Luka Doncic

« C’est un jeune basketteur qu’on va aider à progresser et qui a des armes qui peuvent nous servir, des deux côtés du terrain », explique ainsi Jason Kidd au sujet du Français. « On parle d’un jeune homme avec de la taille, qui connait le jeu, et qu’on espère pouvoir développer comme une pièce de notre banc, et peut-être de notre cinq majeur à terme. En tout cas, avoir un autre joueur capable de créer va nous aider. »

L’entraîneur entend ainsi mieux soutenir Luka Doncic, tant en défense qu’en attaque, où le fardeau du Slovène était peut-être un peu trop lourd l’an passé.

« Par rapport à l’année dernière, les chiffres sont stupéfiants par rapport au nombre de fois où il a eu le ballon et au travail qu’il a dû faire pour mettre son équipe en position de marquer », détaille le coach. « Nous n’allons pas lui retirer le ballon des mains parce qu’il est trop bon quand il a la balle. Mais nous voulons faire des choses différentes – le mettre dans des positions différentes afin de minimiser une partie de ce stress. »

Dans ces conditions, et après quatre saisons très compliquées chez les Knicks, Frank Ntilikina a donc de son côté une chance de se relancer et d’afficher ses forces à Dallas. À lui de la saisir désormais.