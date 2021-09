Amputé d’un bras, Hansel Emmanuel vise la NBA

Ses dunks et ses layups spectaculaires ont déjà fait le tour des réseaux sociaux plusieurs centaines de fois. À 17 ans, Hansel Emmanuel fait partie de ces innombrables jeunes prospects qui essaient de faire parler d’eux pour attirer l’attention d’universités prestigieuses.

Comme tant d’autres… À la différence près que ce natif de République Dominicaine n’a plus qu’un bras !

« Je ne pouvais rien faire tout seul »

Amputé de son bras gauche après qu’un mur lui soit tombé dessus à l’âge de six ans, dans son quartier pauvre de Santo Domingo, Hansel Emmanuel Donato Dominguez a petit à petit réussi à surmonter son handicap pour obtenir une bourse de scolarité dans la « Life Christian Academy », une école privée d’Orlando, en Floride. Sans jamais s’apitoyer sur son sort, le jeune Hansel s’est au contraire construit un mental en acier trempé.

« Je veux que les gens me voient comme un grand joueur, un joueur talentueux comme les autres. Pas pour mon handicap. Je veux être considéré comme n’importe quel autre joueur, car je suis bon et je suis un compétiteur. »

Arrière de grande taille qui a une capacité innée à déborder son adversaire en vitesse, bien que ses adversaires tentent encore et toujours, en vain, de l’orienter vers sa gauche, il a développé une technique bien à lui avec son handicap. Capable de dégainer à mi-distance, le gamin des barrios revient de loin…

« Au début, je ne pouvais rien faire tout seul, j’avais besoin d’aide pour tout. Je n’arrivais pas à tenir un verre d’eau, ou lacer mes chaussures, ou m’habiller seul. J’ai commencé à jouer au basket à six ans, après mon accident. Au début, c’était très difficile car je perdais l’équilibre et quand je me mettais à courir, je ne courais pas droit. Mais vers 14 ans, j’ai compris que j’étais plutôt bon au basket. »

« Je suis né pour triompher »

C’est par l’intermédiaire d’un ancien coéquipier de son paternel, Salvator Donato (surnommé Kikima) qui a joué professionnel en République Dominicaine que son fiston, logiquement appelé Kikimita, va pouvoir réaliser son rêve de jouer aux Etats-Unis. En janvier dernier, Hansel Emmanuel prend l’avion direction la Floride.

Son coach Moises Micael tend ainsi la main au jeune homme, sans lui faire de cadeau. Comme quand il rate un layup sur un exercice classique d’échauffement et que l’entraîneur force toute son équipe à faire vingt pompes.

Le silence se fait alors dans le gymnase, les coéquipiers du jeune Hansel se regardant les uns les autres. Mais l’intéressé s’exécute (avec tout de même l’aide de son coach) et depuis ce jour, toute l’équipe de Life Christian est à fond derrière son petit prodige dominicain.

« Maintenant, je me concentre sur mon jeu pour essayer d’atteindre le niveau supérieur, à savoir, l’université. J’aimerais pouvoir obtenir un diplôme avec de bonnes notes et me faire sélectionner à la Draft pour jouer en NBA. Je suis né pour triompher. »

Selon Jeff Borzello, d’ESPN, plusieurs facs de première division seraient intéressés par Hansel Emmanuel, et cet été il a reçu une première proposition : Tennessee State, une fac’ du réseau HBCU. C’est en première division NCAA, et il se pourrait bien qu’Hansel Emmanuel en obtienne d’autres pendant sa dernière année au lycée.