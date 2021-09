Vaccination : la NBA refuse d’accorder une dérogation à Andrew Wiggins

Non vacciné, Andrew Wiggins avait demandé à pouvoir profiter d’une « dispense religieuse » pour s’entraîner et jouer avec les Warriors à San Francisco. Une demande rejetée par la NBA, et qui va obliger l’ailier canadien à se faire vacciner s’il veut s’entraîner et jouer cette saison avec sa formation à domicile.

« La NBA a examiné et rejeté la demande d’exemption religieuse d’Andrew Wiggins concernant l’ordonnance du département de la santé publique de San Francisco exigeant la vaccination contre le COVID-19 pour tous les participants âgés de 12 ans et plus lors de grands événements en salle », peut-on lire dans le communiqué. « Wiggins ne pourra pas jouer les matchs à domicile des Warriors tant qu’il ne répondra pas aux exigences de vaccination de la ville ».

Précision importante : ces mesures sanitaires entrent en vigueur le 15 octobre prochain, et Wiggins a donc environ trois semaines pour se faire vacciner.