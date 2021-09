Manu Ginobili revient aux Spurs comme dirigeant !

Après Dallas, qui a confié à Dirk Nowitzki un rôle de « conseiller du président », c’est au tour des Spurs de faire appel à une ancienne gloire de la franchise puisque dans la liste des nominations et des promotions, on découvre le nom de Manu Ginobili (44 ans) ! Son rôle ? Conseiller spécial des « opérations basket ». Selon ESPN, l’Argentin occupera des fonctions proches des joueurs, notamment sur leur développement sur et en dehors du terrain.

Toujours selon ESPN, les Spurs tentaient depuis trois ans de convaincre Ginobili d’occuper un poste au sein de la franchise, et il a donc choisi un rôle pivot, entre la direction et le terrain. Il faut rappeler aussi que Tim Duncan, même s’il n’est plus assistant, reste proche du club, et qu’il donne un coup de main pour la formation des intérieurs.