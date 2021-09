Vaccination : Kyrie Irving dans la même situation qu’Andrew Wiggins ?

Sean Marks, le GM de Brooklyn, l’a admis récemment : certains joueurs des Nets ne sont pas encore vaccinés et cela pourrait poser problème pour le « training camp », la présaison et encore plus pour le début de saison régulière.

Car, rappelons-le, les règles sanitaires de New York et San Francisco sont fermes : les joueurs des Nets, des Knicks et des Warriors non-vaccinés ne seront pas autorisés à rentrer dans leurs salles et leurs centres d’entraînement.

C’est le cas notamment d’Andrew Wiggins à Golden State, et d’après Fox Sports, Kyrie Irving serait lui aussi concerné même si l’information n’a pas été confirmée par le joueur ou la franchise.

Pour éviter de devoir se priver de Kyrie Irving pour les matches à domicile, à un mois du début de la saison, il suffit que le meneur de jeu reçoive une dose de vaccination contre le Covid-19 ou obtienne une exemption « médicale ». En revanche, l’Etat de New York n’accepte pas les dispenses liées à la religion.

Ce qui permet à Sean Marks d’être relativement confiant sur la suite des événements. « Je pense que nous sommes prêts à entamer la saison, nous ne voyons pas cela – qu’il s’agisse des règles mises en place par la ville ou par la ligue – comme une sorte d’obstacle pour notre équipe », avait ainsi déclaré le dirigeant de Brooklyn.