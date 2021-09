Comment Jarrett Jack se voit coacher Chris Paul, son ami de longue date

Comment apporter un plus dans le rendement de Chris Paul par ses entraînements quotidiens ? Jarrett Jack, ancien coéquipier et ami de plus de dix ans de CP3 (avec qui il a joué aux New Orleans Hornets en 2010), s’est posé la question alors qu’il s’apprête à endosser le costume d’assistant à Phoenix pour la première fois de sa carrière.

Désigné assistant en charge du développement des joueurs, Jarrett Jack devrait principalement s’occuper des meneurs, Cameron Payne, Elfrid Payton, et donc Chris Paul, dont le QI Basket n’a que très peu d’égal dans la ligue au poste de meneur. De ce fait, « Coach Jack » devrait aborder sa mission avec humilité, et en observant d’abord.

« CP est si intelligent et inventif. Évidemment, nous allons échanger des idées entre nous, même si ce n’est pas mon travail », a-t-il déclaré. « Mon travail, comme je le vois, n’est pas de dire à tout le monde ce qu’il faut faire. Je pense qu’il faut d’abord observer, voir comment les gens fonctionnent, et ensuite, si vous avez un conseil ou deux ou trois, vous essayez de le mettre en œuvre tout en regardant ce qu’ils font déjà bien. Essayer de trop compliquer les choses, de les réinventer ou de faire comme si vous aviez toutes les réponses à tout ? Je ne pense pas que ce soit une façon honnête d’aborder la question. Cela semble trop radical parce que ce jeu reste très simple pour moi ».

Être à la hauteur de son esprit de compétition

Sans doute la bonne approche, surtout auprès de Chris Paul, modèle de longévité et de compétitivité au regard de son expérience et de son statut au sein de l’équipe de Phoenix, alors qu’il va disputer sa 17e saison en NBA.

« Une chose qu’on peut dire au sujet de Chris, c’est qu’il est ultra-compétitif. Donc non, je ne suis pas surpris de le retrouver à ce niveau à cet âge. Quand il lace ses chaussures, il n’a jamais la mentalité du type qui va dire : ‘On a essayé, mais bon, ce n’est pas grave’. Non, ce sera toujours avec l’idée d’essayer d’aller chercher le trophée. Il pourrait être dans une situation à se dire : ‘On n’attend pas grand-chose de nous’. Mais c’est plutôt : ‘On va aller le chercher, montrer à tout le monde que, premièrement, on joue dur, que l’on joue intelligemment et que tout le monde travaille sur son jeu (…). Si tout le monde s’y met et se concentre, nous pouvons faire quelque chose’. »

Ce trait de caractère devrait aussi empêcher Jarrett Jack de se reposer sur ses lauriers. Chris Paul attendra de son ami qu’il l’entraîne aussi dur que n’importe quel autre assistant, sans traitement de faveur particulier, bien au contraire, cette éthique de travail l’ayant mené là où il est aujourd’hui. Jarrett Jack se prépare donc aussi à faire cravacher son pote ! Avec le leitmotiv suivant : « les objectifs à court terme génèrent la réussite sur le long terme ».

« Mon premier ordre du jour, ça va être de faire fonctionner le sifflet et de le faire courir. Je dois lui faire faire un suicide. Ce va être hilarant », a-t-il promis.