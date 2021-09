Tamika Tremaglio remplace Michele Roberts à la tête du syndicat des joueurs

En quelques semaines, le syndicat des joueurs (NBPA) a changé de visage. Chris Paul a cédé sa place à CJ McCollum, et c’est maintenant Tamika Tremaglio qui va remplacer Michele Roberts, nous apprend ESPN.

L’avocate de 64 ans était arrivée au poste de directrice du NBPA en 2014, après une période compliquée, suite à la présidence de Billy Hunter et au lockout de 2011. Ce dernier était accusé de népotisme et de mauvaise gestion. Michele Roberts, elle, a remis de l’ordre et instauré une nouvelle confiance entre les dirigeants et les joueurs.

Elle avait elle-même annoncé son départ après la pandémie et alors que la prochaine saison va se dérouler dans des conditions à peu près normales, il est temps pour elle de partir, après deux mandats de quatre ans réussis.

Sa remplaçante, Tamika Tremaglio, est aussi une avocate de formation et elle travaillait également pour le syndicat des joueurs, comme consultante, depuis 2012. À la tête du cabinet d’audit Deloitte pour toute la région de Washington, on l’a également aperçu en WNBA, pour aider à rédiger l’accord collectif établi en 2019.

« Tamika est à nos côtés depuis tellement d’années, à nous conseiller le mieux possible », souligne CJ McCollum dans un communiqué. « Avec le fort leadership installé par Michele Roberts, on cherchait quelqu’un de la nouvelle génération, qui a les qualités, la vision et la crédibilité pour prendre la suite de Roberts. »