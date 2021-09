Après le départ des cadres des Spurs, Jakob Poeltl est prêt à prendre la relève

Après avoir fait une croix sur LaMarcus Aldridge en cours de saison dernière, les Spurs ont perdu leurs derniers cadres cet été. DeMar DeRozan, Rudy Gay et Patty Mills, tous les trois plus de dix saisons dans la ligue, ne sont plus là. Au sein d’un effectif largement rajeuni, l’intérieur Jakob Poeltl est ainsi attendu comme un leader potentiel auprès de Keldon Johnson, Devin Vassell, Lonnie Walker IV et les autres.

« On a perdu certains de nos leaders dans le vestiaire et de nos joueurs les plus performants sur le terrain. La nouvelle génération va devoir en faire encore plus », constate l’Autrichien, interrogé par l’agence Austria’s APA, repris par Kens5.com. Il fait référence à Derrick White ou à Dejounte Murray, joueur le plus « ancien » de l’équipe.

« On doit franchir une nouvelle étape pour mener l’équipe en tant que leaders », poursuit l’ancien joueur des Raptors, qui va entamer sa sixième saison dans la grande ligue, tout comme l’ancien de la maison, Bryn Forbes, revenu cet été. Seuls Doug McDermott, Al-Farouq Aminu et Thaddeus Young (à condition que ces deux derniers restent en poste), tous arrivés à l’intersaison, sont davantage expérimentés.

Le positif selon Jakob Poeltl, après ce remodelage de l’effectif, c’est que les Spurs vont pouvoir avancer « avec relativement peu de pression ». Et qui sait ce qui pourra les attendre à l’arrivée : « Je pense toujours que nous avons ce qu’il faut pour jouer les playoffs ou le ‘play-in’. » « Play-in » que les hommes de Gregg Popovich avaient atteint l’an passé, sans parvenir à ce qualifier en phases finales pour la deuxième année de suite.

Outre le volet « leadership », le pivot rapporte que ses coaches lui ont demandé de passer un cap en attaque. La saison passée, grâce à sa titularisation, il avait fait grimper sa moyenne à 8.6 points, en plus de 8 rebonds, soit sa meilleure année en carrière. Une nouvelle hausse de sa production serait précieuse dans cette optique de playoffs.