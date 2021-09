Pascal Siakam sur les tensions avec Nick Nurse : « Tout est rentré dans l’ordre »

Le temps aurait-il fait son affaire du côté de Toronto ? Comme l’a de son côté mentionné Nick Nurse lorsqu’il avait été interrogé sur le sujet, Pascal Siakam a assuré que la hache de guerre était enterrée avec son coach après l’épisode survenu fin mars, qui lui avait valu une amende de 50 000 dollars.

À l’issue d’un revers à Cleveland, pendant lequel il avait été maintenu sur le banc dans le quatrième quart-temps, le Camerounais aurait exprimé son mécontentement en utilisant un vocabulaire plutôt fleuri. Près de six mois plus tard, l’incident est définitivement clos.

« On a évoqué les difficultés que nous avions collectivement, du fait que nous n’arrivions pas à gagner loin de Toronto. C’était juste frustrant de perdre, ce sont des choses qui arrivent quand vous avez deux personnes qui se soucient de gagner. Vous savez, vous allez sur le terrain et parfois vous êtes frustrés. Je pense que ce n’était rien de plus que cela, juste de la frustration de ne pas être capable d’accomplir ce que nous pensions pouvoir faire et c’était juste un désaccord. Nous sommes passés au-dessus de ça il y a longtemps déjà », a-t-il expliqué.

Un incident qui a nourri les rumeurs de départ

Les différentes rumeurs évoquant un possible départ de Toronto ont régulièrement rappelé cet incident pour justifier un possible changement de cap pour Pascal Siakam. Pas de quoi le déstabiliser pour autant.

« C’était marrant de voir les gens revenir là-dessus pour alimenter les rumeurs. Passons à autre chose, ça a été un désaccord, tout est rentré dans l’ordre entre nous. Pour Nick, la franchise et pour moi, le plus important maintenant c’est de nous concentrer sur la façon dont on va renouer avec la victoire. On veut retrouver le statut que l’on pense être le nôtre. C’est tout ce qui occupe notre esprit », a-t-il ajouté.

Pour l’heure, Pascal Siakam a déjà fait savoir par son agent qu’il se préparait à attaquer la saison à venir avec Toronto, restant toutefois conscient que tout peut très vite bouger très vite en NBA.

« Il n’y a jamais rien eu de concret, ni quelque chose qui aurait pu m’alarmer. Ça se limitait à : « Telle ou telle équipe aime Pascal ». Et si quelque chose de sérieux s’était présenté, je suis depuis suffisamment d’années dans la ligue pour comprendre que c’est un business, et je l’aurais compris. Je sais ce que c’est. J’ai été proche de gars comme Jakob (Poeltl) et DeMar (DeRozan), je ne suis pas naïf. Si ça se présente, je sais que je dois respecter et accepter le choix de Toronto ».