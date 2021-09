E’Twaun Moore passe de Phoenix à Orlando

C’est le grand écart pour E’Twaun Moore puisqu’il quitte les Suns, finalistes 2021, pour rejoindre le Magic, promis à l’une des dernières places de la conférence Est la saison prochaine. L’arrière s’est engagé pour un an, au salaire minimum, soit 2.6 millions de dollars.

E’Twaun Moore connaît bien la franchise puisqu’il y a joué en début de carrière, entre 2012 et 2014, et il fera partie, avec Robin Lopez, des rares vétérans d’un effectif très rajeuni où il va encadrer Jalen Suggs, Cole Anthony, R.J. Hampton et Markelle Fultz.

INTERSAISON DU MAGIC

Arrivées : Jalen Suggs, Franz Wagner, Robin Lopez (Wizards), E’Twaun Moore (Suns), Jamahl Mosley (coach)

Départs : Otto Porter Jr (Warriors), Dwayne Bacon (Knicks)