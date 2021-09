Numéro 1 des prospects 2022, Shaedon Sharpe choisit Kentucky

Il n’y a pas que la G-League et l’Australie pour se former à la Draft… La NCAA parvient encore à attirer les meilleurs lycéens, et le gros lot est pour Kentucky puisque John Calipari est parvenu à recruter Shaedon Sharpe (1m92, 18 ans), classé numéro 1 des prospects 2022 par ESPN, après que Emoni Bates et Jalen Duren ont annoncé qu’ils rejoignaient l’université avec un an d’avance.

C’est la première fois depuis Nerlens Noel en 2012 que Kentucky attire le numéro 1 des lycéens, et c’est la première fois depuis Bam Adebayo en 2016 qu’il s’agit de l’un des cinq meilleurs lycéens.

Un arrière shooteur monté sur ressort

Courtisé par la G-League Ignite évidemment, mais aussi Arizona, Kansas et Oklahoma State, cet arrière canadien a préféré suivre la voie d’un Shai Gilgeous-Alexander ou d’un Jamal Murray, deux autres Canadiens passés par Kentucky.

« C’était une décision difficile, mais j’ai senti qu’ils avaient un projet clair pour moi alors que je bosse pour jouer au plus haut niveau », a déclaré Sharpe à ESPN. « Coach Cal a pris le temps de comprendre qui j’étais en tant que personne et comment tirer le meilleur de moi. Kentucky est l’endroit où je me sens le plus chez moi. J’ai le sentiment que je peux y progresser pour exploiter mon potentiel sur et en dehors du terrain à Kentucky vu l’organisation, l’ambiance et l’héritage. »

Cet été, Shaedon Sharpe a joué en EYBL, et il a terminé meilleur marqueur, compilant 22.6 points, 5.8 rebonds et 2.7 passes de moyenne.