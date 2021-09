Ish Smith, un retour à la maison pour le globe-trotter de la NBA

Larry Johnson, Alonzo Mourning, Muggsy Bogues… Ish Smith n’a pas oublié les anciennes gloires qui ont fait le bonheur de la franchise des Hornets, à sa création à la fin des années 1980. « Je me souviens que de 1988 à 1998, on avait détenu le record d’affluence pendant dix années de suite », savoure encore le meneur, devenu frelon cet été.

« Évidemment, celui qui nous a empêchés de gagner était notre propriétaire actuel, Michael Jordan. Mais j’estime qu’on a eu de grandes équipes et on souhaite revenir à ce niveau de jeu », affiche le joueur en pensant aux défaites concédées face aux Bulls en 1995 (premier tour) puis 1998 (demi-finale).

Si Ish Smith semble si bien connaître sa nouvelle franchise, sa 12e carrière, c’est en raison de ses origines en Caroline du Nord. Né à Charlotte, il a suivi son cursus scolaire dans ce même état, dont ses quatre années universitaires à Wake Forest, d’où sont également sortis Tim Duncan, Chris Paul ou Muggsy Bogues justement.

Alors qu’il s’apprête à battre un record NBA pour le nombre de franchises avec lesquelles il a joué, le joueur non-drafté apprécié ce retour sur ses terres. « Je ne vais pas vous mentir, je voulais être chez moi. Je suis certain que cela sera mentionné à chacun de nos matches. Chaque année, il est question du nombre d’équipes pour lesquelles j’ai joué. […] (Être ici) nous enthousiasme ma famille et moi. Alors oui, c’est ce que je voulais faire. »

Un rythme de jeu qui lui va

Son enthousiasme est également lié à l’idée de rejoindre une jeune équipe qui a retrouvé des couleurs l’an passé, notamment avec les arrivées de Gordon Hayward et LaMelo Ball, derrière qui il jouera en remplacement de Devonte’ Graham.

L’ancien joueur des Wizards se souvient des trois fois où il a affronté cette équipe de Charlotte la saison passée. « Leur façon de joueur, leurs jeunes, leurs qualités athlétiques, la vitesse, leur façon de partager la balle, de shooter et leur défense, c’était sympa à voir », énumère Ish Smith, persuadé que son propre rythme va coller avec celui des Hornets.

Au-delà de cette vitesse, il pourra apporter son vécu puisqu’il est le joueur le plus âgé (33 ans) et le plus expérimenté de l’équipe. « J’explique toujours que le plus bruyant dans un vestiaire n’est pas toujours celui qui a le plus raison. Il faut être particulièrement stratégique et connaître vos coéquipiers, leur tempérament, comment pouvoir les atteindre. […] C’est le moment pour nous de passer au niveau supérieur et c’est pour cela que je suis ici. »