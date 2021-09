Patty Mills prêt à retrouver le goût de la victoire à Brooklyn

Après les départs successifs de Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker, une autre page s’est tournée à San Antonio avec le départ de Patty Mills. Depuis deux saisons, les Spurs n’ont plus participé aux playoffs, et le capitaine de la sélection australienne, arrivé en fin de contrat dans le Texas, a donc estimé qu’il était temps pour lui de retrouver un challenge à la hauteur de ses ambitions, ce que les Nets lui ont offert.

Aux côtés du trio Irving-Harden-Durant et d’une flopée de « role players » de renom, Patty Mills estime être au bon endroit pour retrouver les hauteurs de la ligue.

« Je pense que c’était une opportunité pour moi de tourner la page et d’ouvrir un nouveau chapitre. Sur Brooklyn, et tout ce que j’ai appris, sur et en dehors du terrain, notamment sur la ville, je pense que c’était quelque chose qui était très attractif pour moi et ma femme », a-t-il déclaré. « C’est enthousiasmant pour moi, et j’espère que ça l’est pour les autres, de travailler sur la façon dont tout va fonctionner ».

À Brooklyn, Patty Mills va retrouver un certain Sean Marks, GM de la franchise qu’il a côtoyé entre 2013 et 2016, lorsqu’il était assistant aux Spurs. Ce dernier connaît donc l’une des recrues phares de l’intersaison sur le bout des doigts et notamment son état d’esprit de « winner », en plus de l’expérience qu’il apportera au groupe.

« Son style de jeu s’adaptera parfaitement à la façon dont Steve Nash dirige les choses, et honnêtement à nos besoins, tant sur le plan offensif que défensif », a déclaré Sean Marks. « Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point Patty peut être un bon défenseur. C’est une teigne sur le terrain. Quand vous avez un gars comme lui, vous avez quelqu’un est toujours en forme et qui peut avoir un impact sur le jeu des deux côtés du terrain. Nous sommes clairement ravis de l’ajouter à notre effectif et de pouvoir bénéficier de son expérience sur le terrain ».