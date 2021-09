Moses Brown, le successeur de Tyson Chandler chez les Mavs ?

Comme Jason Kidd veut s’inspirer du titre de 2011 pour construire la défense des Mavericks en 2021/2022, le nouveau coach de Dallas va devoir trouver son Tyson Chandler. Le pivot avait été capital dans la réussite des Texans, avec sa présence intimidatrice et son activité au rebond.

Des qualités que les Mavericks pensent retrouver chez Moses Brown. Le jeune pivot (22 ans en octobre) sort d’une seconde saison prometteuse au Thunder avec 8.6 points et 8.9 rebonds de moyenne en seulement 21 minutes.

Et Jason Kidd ne réfute pas l’analogie avec l’ancien DPOY. « C’est une excellente comparaison », assure le coach au site officiel de la franchise. « Il y a des points communs et on va les voir, d’une manière ou d’une autre. »

Surtout que les deux hommes ont travaillé ensemble récemment. « Tyson aide Moses à la salle, pour qu’il sente mieux le jeu », confirme Al Whitley, le GM des Texas Legends, l’équipe de G-League affiliée aux Mavs. « Avoir quelqu’un comme Chandler comme mentor, un champion qui jouait avec intensité, dureté, c’est important pour Moses. C’est incroyable et fun de les voir bosser ensemble. »

Avec ses mensurations (2m18, 111 kilos) et sa capacité à très bien se déplacer, Moses Brown peut effectivement devenir un pilier défensif à Dallas. Les Texans ont souffert la saison passée et trop souvent, ils ont encaissé beaucoup de points et ont été dominés près du cercle, au rebond.

Mais il ne faut pas oublier que l’ancien d’OKC est encore brut, avec seulement 52 matches NBA dans les jambes.

« Il a encore beaucoup à apprendre », estime Al Whitley. « Il n’a fait qu’une saison à l’université et n’a que 21 ans. Se retrouver dans un environnement qui le soutient et qui croit en lui, ça va énormément l’aider. On voit déjà les progrès ces dernières semaines. Il est en tout début de carrière. C’est un gros bosseur et son potentiel est énorme. »