À Dallas, Jason Kidd veut s’inspirer du titre de 2011 avec une défense à la hauteur

Faire de la défense des Mavs l’une des dix meilleures de la ligue. Tel était l’objectif symbolique affiché par Rick Carlisle à l’entame de la saison passée. Un objectif raté puisque la défense texane n’était qu’à la 20e place (113 points encaissés sur 100 possessions) la saison dernière…

Jason Kidd, le successeur de Rick Carlisle, ne se fixe pas de telles ambitions de classement pour la saison à venir. Pour autant, défendre fort sera bien une priorité chez les Mavs. Et comme son prédécesseur, et ex-coach à l’époque, le Hall of Famer a encore le titre de 2011 en tête. « Ce n’est pas seulement notre attaque qui nous a fait gagner le championnat, c’était notre défense », rappelle l’ancien meneur des Mavs.

Cette année-là, les Texans, en plus d’avoir une solide attaque, avaient bien terminé dans le Top 10 des meilleures défenses avec Jason Kidd à l’arrière, Shawn Marion sur les ailes ou encore Tyson Chandler sous les panneaux. On se souvient qu’en finale NBA, LeBron James et les siens avaient peiné à s’exprimer offensivement. Les Mavs étaient parvenus à maintenir les Floridiens à 92 points de moyenne sur les six matches disputés.

Alors non, Jason Kidd n’a pas l’intention de remettre en question le système offensif actuel de l’équipe : « Nous n’allons pas priver Luka (Doncic) du ballon, il est trop bon. »

Défense dès le « training camp »

Le technicien ajoute toutefois : « Mais le plus important est l’aspect défensif. Nous devons faire un peu plus attention aux détails. Comprendre que nous avons tous cet objectif de gagner un titre. Et nous devons faire des stops. La dernière fois que nous avons gagné un titre ici, c’est ce que nous avons fait. »

La défense sera ainsi le thème principal de la rentrée, dès la reprise de l’entraînement le 28 septembre. « On sait tous qu’on peut scorer mais il faut regarder les petites choses, le rebond, jouer un peu mieux en défense. Si on peut appliquer cette énergie là-dedans, cela nous fera franchir un palier. Il suffit de parler défense. »

La clé de ces « petits détails » passera sans doute par une grande implication des leaders de l’équipe, que sont Luka Doncic et Kristaps Porziņgis. De même que l’arrivée de Moses Brown, échangé pour Josh Richardson, et surtout Reggie Bullock, attendu pour remplacer ce dernier.

L’ancien joueur des Knicks se dit d’ailleurs prêt à « défendre sur le meilleur joueur adverse » et à insuffler cette dimension défensive. « C’est ma priorité pour cette équipe. » Jason Kidd et lui sont faits pour s’entendre.