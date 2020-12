Rick Carlisle veut voir les Mavs intégrer le Top 10 de la ligue en défense

Avec Luka Doncic en tête de gondole, les Mavs ont déployé statistiquement l’attaque la plus efficace de l’histoire (!) la saison dernière, avec 116.7 points inscrits sur 100 possessions, devançant les Warriors 2018/19 (115.9), les Lakers 1986/87 (115.6), les Bulls 1991/92 (115.5) ou encore les Celtics 1987/88 (115.4).

Mais l’attaque ne fait pas tout, et Rick Carlisle en a eu la confirmation en voyant sa formation échouer à la sixième place de la conférence Ouest et tomber au premier tour des playoffs face aux Clippers. Pour continuer à faire progresser son groupe, Rick Carlisle va donc mettre l’accent sur la défense, comme l’a démontré le recrutement du « front office » texan durant l’intersaison avec des joueurs comme Josh Richardson et James Jonhson.

« On va y consacrer plus de temps », a confirmé Rick Carlisle. « Philosophiquement, on a changé certaines choses dans notre approche qui, selon nous, nous aideront à nous améliorer. Et sur le plan de notre effectif, on a des gars qui nous permettront d’être une meilleure équipe défensive parce qu’ils sont de meilleurs défenseurs ».

S’inspirer de 2011

Premiers à l’évaluation offensive, les Mavs pointaient en effet à la 19e place sur le plan défensif (109.5 points encaissés sur 100 possessions). Rick Carlisle a donc fixé à son équipe l’objectif d’intégrer le Top 10 afin de grimper dans la hiérarchie à l’Ouest et se donner davantage de chances d’aller loin en playoffs, rappelant au passage que la défense était d’abord une question « d’état d’esprit, d’attitude ».

« Si vous voulez vraiment être une équipe compétitive, d’après les chiffres que j’ai vus au fil des années, vous devez, d’une manière ou d’une autre, entrer dans le Top 10 de la ligue en défense. En 2011, on était dans la même situation et je crois qu’on avait terminé huitièmes cette année-là en défense. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on doit faire tout notre possible pour évoluer vers une meilleure équipe défensive ».

Entre les saisons régulières 2009/10 et 2010/11, l’année du titre, les Mavs avaient en effet grimpé de quatre places à l’évaluation défensive, passant de la 12e à le 8e place de la NBA.