Tony Allen : « Gamin, je voyais les Bulls retirer le maillot de Michael Jordan, de Scottie Pippen… »

Invité du show de Chris Vernon, Tony Allen a appris sur le plateau que les Grizzlies allaient retirer son maillot. Ce sera le 28 janvier 2022 lors de la venue du Jazz de Mike Conley, et ce sera quelques semaines après le retrait du maillot de Zach Randolph. Membre du « Fab Four » des Grizzlies dans les années 2010, ce sont les deux premiers Grizzlies à voir leur maillot retiré, et forcément Allen est très touché.

« C’est un rêve qui devient réalité » explique-il au micro. « Quand je regarde en arrière, gamin, je voyais les Bulls retirer le maillot de Michael Jordan, de Scottie Pippen… C’est tout un ensemble, je suis arrivé ici avec mon assurance, mon caractère, ma confiance dans le travail quotidien, la culture du « Grit and Grind »… C’est un immense honneur et je suis reconnaissant, vraiment reconnaissant. »

Allen ne cache pas qu’il est ému, et il montre ses mains, transpirantes. Il s’essuie avec son masque, se fait chambrer, et il pense déjà à ce 28 janvier, face au Jazz de son pote Mike Conley.

« Mes frères seront là et ce sera clairement un grand moment » reconnaît Allen, avant que Chris Vernon ne lui demande quelle sera sa réaction lorsqu’il entrera dans la salle et qu’il verra son numéro 9 au plafond. « Cela représente tout ce que nous avons construit. Quand nous sommes arrivés dans cette ville, personne n’y croyait, personne n’avait cette sensation en lui de se dire « Je veux gagner » ou même d’y croire, et ce jusqu’à ce que nous formions cette équipe. Moi, Marc, Mike, Z-Bo…. C’était une équipe avec un seul objectif, et il y aura tout ça ce jour-là. J’ai hâte ! »