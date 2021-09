James Bouknight rejoint lui aussi Nike

Nike continue de signer des rookies de la Draft 2021. Quelques heures après Moses Moody, on apprend que James Bouknight s’est également engagé avec la marque à la virgule.

Le 11e choix de la Draft, qui évoluera à Charlotte, l’a lui-même confirmé au site Boardroom : « Aussi loin que je me souvienne, j’ai porté des Nike. J’ai grandi en portant des Kevin Durant, Kyrie Irving ou des Kobe Bryant. Je ne pouvais pas me voir autrement qu’en athlète Nike. »

Avec cette sixième recrue, Nike prend ainsi ses distances avec adidas, qui avait signé l’essentiel de ses nouvelles égéries avant même la Draft.

Adidas : Jalen Green (2e), Evan Mobley (3e), Jalen Suggs (5e), Sharife Cooper (48e)

Nike : Cade Cunningham (1er), Scottie Barnes (4e), Jonathan Kuminga (7e), James Bouknight (11e), Chris Duarte (13e), Moses Moody (14e)

EXCLUSIVE: @Hornets lottery pick James Bouknight has signed with Nike.@Jam3s210 tells Boardroom’s @NickDePaula about his new endorsement deal: pic.twitter.com/rrXLTdY9bQ

— Boardroom (@boardroom) August 31, 2021