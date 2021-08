Accroché à son rêve de NBA, LiAngelo Ball ne se décourage pas

LiAngelo Ball a été l’une des attractions de la Summer League, par son nom mais aussi par son jeu complet, ou son panier au buzzer du milieu de terrain qui a fait le buzz. Mais à l’issue de la campagne des Hornets, ponctuées par cinq défaites, rien n’a bougé pour le frère de Lonzo et Lamelo Ball, qui a tourné à 9.6 points et 2 rebonds par match.

Ce dernier s’est entretenu avec The Athletic pour donner de ses nouvelles, rappelant ainsi toutes les embûches qui avaient jonché son parcours jusque là, à commencer par une opération de la cheville en juillet 2019, puis son éviction des Pistons lors du « training camp » de préparation à la saison 2020-2021. Autant d’étapes qui n’ont fait que renforcer sa détermination.

« Je suis resté concentré, je me suis accroché. Je savais que je voulais entrer en NBA. J’ai continué à m’entraîner. Si je voulais passer à l’étape suivante en NBA, je devais être à 100 % car la saison est longue. Je me suis assuré de faire ma rééducation et de m’entraîner tous les jours. J’ai juste gardé la tête dans le guidon et continué à insister. Je ne me préoccupe pas de ce que les gens disent. Je me suis contenté de m’en tenir à ce que je sais. J’ai toujours été motivé pour intégrer la NBA. Depuis tout petit, je n’ai jamais changé d’avis à ce sujet. Même lorsque les Pistons m’ont coupé, je sais que j’ai toujours voulu jouer dans la ligue. Je n’ai pas laissé tout ça me décourager. »

Une confiance à toute épreuve

L’arrière, qui s’est également démarqué en se retrouvant en prison à Shanghai après avoir été soupçonné de vol à l’étalage puis en se faisant virer de UCLA pour atterrir en Lituanie lors de la saison 2017-2018, reste concentré sur son objectif principal, le basket.

« Tout ça a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. J’ai fait face à tellement de choses. J’ai tout entendu, le bon comme le mauvais. Rien ne me dérange vraiment. J’ai la peau dure. Quand je joue aujourd’hui, je garde la même énergie. C’est sûr que les gens me jugent. J’étais jeune, je ne regarde pas en arrière. J’en ai tiré des leçons et j’ai continué à aller de l’avant. Je ne vais pas laisser une décision gâcher ma vie entière ».

Pour essayer de changer son image, LiAngelo Ball s’est montré particulièrement à l’écoute et a reçu les félicitations du staff des Hornets sur ce point. Avec son jeu qu’il estime complet, et un bon comportement, le « Ball Bro » espère toujours décrocher un premier contrat en NBA.

« J’écoute simplement mes coachs. Je peux faire tout ce qu’ils me demandent. S’ils veulent que je récupère le ballon et que je marque, je peux le faire. S’ils veulent que je sorte des écrans, je peux le faire. Je m’assure simplement de travailler sur tout, de sorte que lorsqu’ils me demanderont de faire quelque chose, je serai à 100 % et prêt à le faire », a-t-il ajouté. « Je sais juste que je dois suivre ma propre voie. Je ne peux pas faire ce que LaMelo et Lonzo ont fait parce qu’ils avaient des chemins différents. Je sais que je devais garder les pieds sur terre et rester concentré. Je me suis senti comme chez moi à Charlotte ».