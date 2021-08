Les Bulls et les Clippers se placent sur Paul Millsap

Lauri Markkanen transféré aux Cavaliers avec un juteux contrat de 67 millions sur quatre ans, Paul Millsap est désormais le free agent le plus coté encore disponible. Il n’est plus tout jeune, mais son expérience et sa polyvalence peuvent encore rendre de grands services.

On savait ainsi que les Nets et les Warriors étaient sur sa piste, et The Athletic nous apprend qu’il faut désormais aussi compter sur les Bulls et les Clippers. Pour Chicago, c’est un peu logique puisqu’ils ont perdu Daniel Theis, Thaddeus Young et Lauri Markkanen, et ils auront besoin de taille et d’expérience dans la raquette pour épauler Nikola Vucevic. Derrick Jones Jr arrive de Portland, mais c’est davantage un 3/4. Rappelons aussi que le GM Arturas Karnishovas connaît très bien Millsap, et qu’il pourrait le convaincre de rejoindre une équipe très ambitieuse.

Pour les Clippers, il s’agit aussi de compenser des départs comme ceux de Demarcus Cousins et Patrick Patterson. Ivica Zubac et Serge Ibaka se partageront le poste 5, et il y a de la place et du temps à récupérer comme ailier-fort pour Millsap.