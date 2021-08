Jae’Sean Tate prêt à rendre la confiance donnée par les Rockets

Plongé dans le grand bain dans un contexte compliqué à Houston, Jae’Sean Tate a répondu présent pour sa première saison en NBA. Elu dans la First All-Rookie Team, l’ailier a été récompensé de son apport en signant un contrat l’assurant de toucher 1.5 million de dollars la saison prochaine, avec une option sur la saison suivante.

Un choix logique, le propriétaire Tilman Fertitta et son coach Stephen Silas appréciant particulièrement son style de jeu, et une marque de confiance que le joueur entend rendre au centuple.

« Je leur en suis très reconnaissant. Tous mes remerciements à Rafael (Stone, le GM), Patrick (Fertitta, fils du propriétaire) et Tilman, pour m’avoir non seulement permis d’avoir un peu de confort financièrement, mais aussi pour m’avoir enlevé ça de la tête. Cela montre à quel point ils me font confiance, et combien je suis important pour eux. C’est génial. Ça va juste me donner envie de travailler encore plus dur », a-t-il déclaré.

Libéré d’un poids, Jae’Sean Tate, passé par la Belgique et l’Australie, va maintenant se préparer pour la saison de la confirmation qui n’est jamais la plus facile. D’autant que les Rockets pourraient être un peu plus exigeants cette saison après une année considérée comme blanche.

« Pour un gars qui n’a pas été recruté et qui est parti à l’étranger, non seulement ils garantissent un an mais proposent deux ans, ça montre juste qu’ils m’estiment », a-t-il ajouté. « C’est toujours génial, quand quelqu’un montre qu’il vous estime. Je suis juste reconnaissant d’être là. J’aime la ville de Houston, et j’aime faire partie de cette organisation. Je suis tout simplement enthousiaste. J’ai travaillé très dur cet été, et mon objectif est de prouver à Rafael, Patrick et Tilman qu’ils ont bien fait de garantir ces contrats. Je pense qu’ils vont le montrer cette année ».