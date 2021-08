Gary Payton n’a pas aimé les commentaires de Kyrie Irving sur Steve Nash

Même s’il avait témoigné son respect envers l’ancien double MVP, Kyrie Irving avait fait réagir en octobre 2020, en évoquant Steve Nash, qui venait de s’installer sur le banc de Brooklyn pour sa première expérience en tant que coach.

Le meneur de jeu des Nets avait en effet avancé ceci : « Je ne nous vois pas vraiment avec un coach. Kevin Durant pourrait être un head coach. Je pourrais en être un. »

Les détracteurs d’Irving voyaient alors un manque de respect du champion 2016 envers son nouvel entraîneur. Gary Payton, qui vient de commencer sa carrière de coach à l’université, faisait partie de ce groupe.

« L’envoyer balader dès le premier jour, c’est un peu abusé »

« C’est une honte », déclare l’ancienne star de Seattle au podcast Nothing Personal. « On ne doit pas dire ça. Je pense que c’était une mauvaise déclaration de sa part. On doit respecter les coaches, ceux qui vous mettent dans cette position. »

L’ancien défenseur de l’année 1996 attendait un accueil plus chaleureux de la part d’Irving. Surtout qu’en tant que superstar de l’équipe, Steve Nash allait forcément le mettre au centre de son système, avec Durant bien sûr.

« Si tu veux être la star, la superstar, que tu es bon sur le parquet, alors je vais te mettre au courant de tout ce que je fais », poursuit Payton, en s’imaginant diriger l’ancien de Cleveland et Boston. « Parce que je veux que tu sois heureux, et l’équipe avec. Dans cette situation, il aurait dû laisser le coach venir à lui, pour lui demander ce qu’il voulait. Mais l’envoyer balader dès le premier jour, c’est un peu abusé. »