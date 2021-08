Pour Reggie Bullock, les Mavericks sont en avance sur les Knicks

NBA – L’ancien ailier des Lakers et des Knicks

Sous-estimé aux Knicks, Reggie Bullock y était pourtant un titulaire indiscutable à l’aile avec ses 11 points de moyenne, son adresse à 3-points, mais aussi son activité en défense. Un vrai « 3-and-D » qui va connaître sa 6e équipe en carrière puisqu’il a rejoint les Mavericks pour un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans. Pour lui, tout était réuni pour que ce soit un choix évident.

« Quand je jouais contre les Mavericks l’an passé, j’aimais leur manière de se battre collectivement » a expliqué Bullock en conférence de presse. « Ils ont de supers joueurs, et c’était un choix facile. Pour moi, la question ne se posait même pas. »

Pourtant, sur le papier, les Mavericks sont du même niveau que les Knicks avec une élimination au premier tour des derniers playoffs, et New York est sur une pente ascendante.

« Je jouais aux Knicks l’an passé, on a fait les playoffs, mais je considère les Mavericks comme une équipe qui a atteint l’échelon supérieur pour être en playoffs. J’ai senti que mes compétences me permettaient de venir ici et d’être entouré d’une grande organisation, d’une super ville, de supers fans pour apporter mon jeu ici. »