Equipe de France : Vincent Collet prolongé jusqu’à Paris 2024

Fraichement nommé entraîneur en chef du Metropolitans 92 pour son retour en championnat de France, Vincent Collet menait donc deux négociations en même temps, puisque le sélectionneur des Bleus, récemment argenté aux Jeux Olympiques de Tokyo, a également été prolongé à la tête de l’Equipe de France.

Un « engagement sans faille » depuis 2009

En poste depuis 2009, après 202 matchs à la tête de l’équipe nationale, Vincent Collet va logiquement poursuivre l’aventure avec la fédération jusqu’à la prochaine échéance, et elle est de taille : Paris 2024 !

« Nous sommes très heureux que Vincent Collet poursuive son engagement à la tête des Bleus », a réagi le président de la fédération, Jean-Pierre Siutat dans un communiqué officiel. « Son professionnalisme et son engagement sans faille depuis 2009, mis une nouvelle fois en lumière par la médaille d’argent olympique remportée il y a quelques semaines à Tokyo, nous ont convaincus qu’il était le meilleur pour conduire les Bleus jusqu’aux Jeux Olympiques à Paris. Vincent a l’adhésion des joueurs ; avec eux, il a non seulement remporté cet été sa sixième médaille internationale à la tête du Team France, et je suis certain qu’il pourra en ramener d’autres d’ici 2024, mais aussi fait considérablement progresser l’Équipe de France dans de nombreux domaines. Je lui souhaite également beaucoup de réussite dans son futur club. »

Ramener de nouvelles médailles

Entraîneur le plus titré de l’histoire du basket français, avec six médailles glanées en championnats d’Europe, du Monde et donc aux Jeux olympiques (or à l’EuroBasket 2013, argent à l’EuroBasket 2011 et aux Jeux olympiques 2021, bronze à l’EuroBasket 2015 ainsi qu’aux Coupe du monde 2014 et 2019), Vincent Collet était le candidat idéal à sa propre succession, ayant réussi une superbe campagne olympique, malgré le contexte sanitaire.

« Je suis très heureux et fier de poursuivre l’aventure à la tête de l’Équipe de France », a affirmé le principal intéressé. « Depuis 2009, nous vivons des émotions incroyables à l’image de celles vécues à Tokyo pour la médaille d’argent olympique. Je tiens à remercier Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB, et toute la Fédération, pour la confiance qu’ils me témoignent en me permettant de prolonger encore cette mission jusqu’en 2024. Depuis mon arrivée en bleu, je mesure l’honneur que j’ai de représenter la France au plus haut-niveau, et j’espère que nous pourrons ramener très prochainement de nouvelles médailles internationales au basket français. »

Avec l’Euro l’année prochaine, la Coupe du Monde dans deux ans et ses qualifications dès cette année, et l’objectif ultime des JO à domicile en 2024, Vincent Collet ne va pas avoir le temps de chômer, à 58 ans.