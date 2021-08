Un coloris futuriste pour la Zoom Freak 3

Et de six ! Nike a dévoilé un nouveau coloris de la chaussure signature de Giannis Antetokounmpo. Une version originale avec un assortiment de couleurs qui se veut « techno » et un design « numérique » pour un résultat censé être « futuriste ».

Plus concrètement, on retrouve une base en textile flexible noir, avec des points de couture rose vif autour du col, l’intérieur de celui-ci étant entièrement rose. Ces points de couture quadrillés sont ainsi censés rappeler les lignes d’un écran d’ordinateur. La sangle ressort également en rose tandis que le « swoosh » à l’envers est vert pâle. On trouve également deux marques de violet, à l’avant de la semelle extérieure et sur la languette, où figure le logo de Giannis Antetokounmpo et l’inscription « Input Data ».

La date de sortie de cette « Zoom Freak 3 », qui est toujours disponible dans un seul coloris en France au prix de 124.99 euros, n’a pas encore été annoncée.

(Via SneakerNews)

