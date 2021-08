Cavaliers : Larry Nance Jr. bientôt échangé ?

Si l’on excepte l’arrivée surprenante de Ricky Rubio, les fans des Cavaliers n’ont pas vécu une « free agency » des plus passionnantes. Les dirigeants n’ont pas réussi à se séparer de Collin Sexton ou de Kevin Love, et leur unique fait d’armes est la prolongation de contrat de Jarrett Allen. Pour le reste, c’est le calme plat…

Mais selon le Plain Dealer, les dirigeants restent actifs en coulisses, et ils sont à la recherche d’un renfort sur les extérieurs. Le quotidien rapporte que les dirigeants ont déjà eu des discussions avec les Hawks au sujet de Cam Reddish, et qu’ils pourraient se positionner sur Kyle Anderson ou Dillon Brooks de Memphis. Ce sera évidemment très compliqué de récupérer un des cadres des Grizzlies.

Pour parvenir à trouver cet arrière ou cet ailier, les Cavaliers auraient reçu des offres pour Larry Nance Jr, dont la polyvalence et l’opportunisme sont des atours, et des équipes seraient aussi intéressées par leur premier tour en 2022. Il faut dire que Cleveland apparaît comme l’une des formations les plus faibles de la saison à venir, et ce premier tour pourrait être très haut placé.

Du côté de la « free agency », il n’y a pas grand chose à se mettre sous la dent, même si Denzel Valentine, Svi Mykhailiuk ou même Timothé Luwawu-Cabarrot sont encore disponibles.