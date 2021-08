adidas marque le coup pour le nouvel album de Dame D.O.L.L.A.

Avec la médaille d’or de champion olympique autour du cou, un nouvel album en main, et bientôt une nouvelle chaussure en son honneur aux pieds, Damian Lillard semble passer un TR7S bon été !

Pour marquer la sortie de son nouvel album intitulé « Different On Levels The Lord Allowed », la marque aux trois bandes a concocté une NMD_R1 V2 regorgeant de détails en hommage à celui que l’on surnomme « Dame D.O.L.L.A. » dans le milieu du rap.

Sur la tige en mesh noir, on distingue d’ailleurs à peine les trois bandes, également en noir sur l’empeigne et recouvertes de quelques lyrics en blanc. Un énorme code-barre apparaît de l’autre côté de la chaussure. La semelle extérieure ressort en rose tout comme la languette présente au niveau du talon.

On retrouve le « D » en clin d’oeil au dollar en blanc sur la languette, la mention « Dolla » au niveau de la semelle intermédiaire « Boost » noire et le « NMD » placé juste en dessous des lacets.

Déjà dispo sur le site officiel d’adidas « US » pour 150 dollars, la NMD_R1 V2 est maintenant attendue avec impatience dans le reste du monde.

(Via NiceKicks)

(Via SneakerNews)

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike Lebron 18 Low inspirées par le film événement mettant en vedette Lebron James et les Looney Tunes.