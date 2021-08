James Harden : « Quand on est au complet, personne ne peut nous battre »

Les blessures ayant empêché les Nets d’évoluer à leur meilleur niveau la saison passée malgré un impressionnant « Big Three », composé de Kevin Durant – James Harden – Kyrie Irving, l’élimination contre les Bucks en playoffs a été vite digérée. C’est Harden lui-même qui a avancé cette théorie.

Le barbu le plus connu de la ligue va même plus loin : avec une saison aussi chaotique, le parcours de Brooklyn n’est pas tant un échec que ça.

« La saison était plutôt bonne », analyse l’ancien de Houston pour Sports Illustrated. « Si on considère les obstacles face à nous : j’ai été transféré en cours de saison, Durant a manqué trois mois de compétition, il y a eu les protocoles Covid-19, Irving a lui aussi été absent longtemps. Malgré tout ça, on était à deux doigts de jouer la finale de conférence. »

Pour Harden, touché pendant les playoffs, comme pour ses coéquipiers, l’important ce sera donc la santé. Son adaptation au sein du collectif des Nets n’étant, selon lui, pas un problème.

« La condition physique, ce sera la priorité. J’essaie encore de récupérer de ma blessure, qui a traîné pendant quelques mois. Je veux m’assurer de revenir en parfaite santé, et assez renforcé pour être totalement moi-même. Ma rééducation se passe très, très bien. Sur le terrain, je ne me suis pas tant adapté que ça, je continue de jouer mon jeu, seulement je n’ai plus besoin de shooter autant, je peux faire jouer les autres. Pour être honnête, c’est mon meilleur style. Le plus important, c’est d’impliquer tout le monde. »

Est-ce à dire donc que, si les Nets gênés par les blessures n’étaient pas loin du sommet de la conférence Est, alors libérés des pépins physiques, ils sont les grands favoris pour le titre en 2022 ?

« L’important, ce sera d’être en bonne santé. Quand on est au complet, personne ne peut nous battre. Et je vais en rester là. »