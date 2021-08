Talen Horton-Tucker voit d’un bon œil l’arrivée de Russell Westbrook

Champion NBA dès sa première saison, dans la « bulle », Talen Horton-Tucker, a peu à peu gagné ses galons dans la rotation de Frank Vogel l’année dernière. Passé à 9 points, 3 passes et 2 rebonds en 20 minutes de moyenne la saison passée, Horton-Tucker a clairement été un joueur important parmi les remplaçants des Lakers.

Avec l’arrivée médiatisée de Russell Westbrook dans la cité des Anges, « THT » ne va-t-il pas se retrouver un peu bloqué dans sa progression ? Le principal intéressé, qui est apparu très aminci au Chicago Pro-Am, préfère botter en touche.

« Connaissant sa personnalité, je pense que ça sera toujours bon de voir comment il aborde son travail au quotidien, de le côtoyer et d’être aux premières loges pour voir comment il est au jour le jour. J’ai hâte de voir ça. »

De plus, avec les départs d’Alex Caruso, Dennis Schröder et Kentavious Caldwell-Pope, les Lakers vont avoir besoin de monde sur les lignes arrières, notamment pour se coltiner les tâches défensives ingrates.

Remplir le « vide défensif » sur les lignes extérieures

« D’abord, en défense, je veux simplement pouvoir apporter et essayer de remplir le vide qu’on a [sur les postes extérieurs après le départ de Caruso]« , ajoute « THT » pour Lakers Nation. « Et puis, offensivement, je veux laisser le jeu venir à moi. En étant entouré des gars qu’on a, je vais simplement rester moi-même et continuer à montrer ce dont je suis capable. Il y aura une belle opportunité de remplir un rôle à côté de ces gars. »

Les Malik Monk, Kris Dunn voire Trevor Ariza et Kent Bazemore seront également présents pour saisir cette opportunité à côté du « Big Three » composé de LeBon James, Anthony Davis et Westbrook. En tout état de cause, Horton-Tucker n’a pas hésité longtemps avant de replonger avec la franchise mythique de Los Angeles à l’intersaison, avec à la clé un joli contrat de 32 millions de dollars sur trois ans.

« C’était une décision évidente pour moi de revenir là où tout a commencé, et de remettre ça avec l’équipe. Je veux gagner des titres et me battre pour des titres, et être autour des gars qu’on a dans l’équipe, c’est évidemment un gros plus pour moi. J’étais concentré sur le fait de revenir [aux Lakers]. Dès le premier jour [de la free agency], je voulais m’assurer que c’était mon objectif prioritaire et je suis content qu’on ait pu trouver un accord rapidement. »