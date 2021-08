Kelly Oubre Jr. pense que personne ne voudra affronter les Hornets

L’ancien ailier était cash au sortir de sa saison chez les Warriors : il voulait une place de titulaire en NBA. Mais plus la « free agency » avançait, plus les options se réduisaient pour l’ancien pensionnaire des Jayhawks de Kansas.

Au final, l’ailier a accepté un contrat de 26 millions sur deux ans chez les Hornets où il n’est pas assuré de débuter les matches puisque James Borrego tient déjà son quintet avec Terry Rozier, LaMelo Ball, Gordon Hayward, Miles Bridges et PJ Washington. Mais comme Mason Plumlee, arrivé de Detroit, Oubre Jr. a son mot à dire pour être titulaire.

Obligé de faire des concessions sur son statut

En très grande difficulté avec son tir en début de saison dernière (35% et 20% de loin lors du premier mois de compétition), l’ancien ailier des Wizards a progressivement trouvé sa place aux côtés de Stephen Curry pour terminer avec 15,4 points et 6 rebonds de moyenne à 44% au tir et 31,6% à 3-points.

Malheureusement pour lui, sa saison en dents de scie terminée par une blessure au poignet n’a pas suffi à convaincre une équipe de lui assurer cette fameuse place de titulaire et c’est donc les Hornets qu’ont raflé la mise. « Kelly Oubre était un joueur convoité il y a 1 ou 2 ans. Je ne pense pas que nous aurions pu avoir un joueur comme lui à ce moment là » pense Mitch Kupchak. « Il donne de la profondeur et du leadership à notre effectif. On s’attend non seulement à ce qu’il joue mais qu’il contribue. »

À 25 ans, ses meilleures années sont encore devant lui. Au relais de Gordon Hayward, l’ancien Warrior devra s’adapter à son nouveau rôle sans se frustrer. « J’ai progressé l’année dernière notamment sur l’aspect mental » affirme Oubre. « J’ai des atouts physiques et techniques. Evidemment je dois m’améliorer dans certains domaines. C’est ce que je fais et ce que je continuerai de faire. Je veux juste être le meilleur joueur possible. Je sais ce dont je suis capable. Je suis un « two-way player ».

Une équipe à son image

Oubre Jr. a vu comme tout le monde le jeu pop-corn déployé par les Hornets avec un LaMelo Ball rookie de l’année à la baguette. « La jeunesse et leur énergie » répond l’intéressé lorsqu’on lui demande ce qui l’a attiré en Caroline du Nord. « Vu leurs deux dernières saisons, la franchise est sur une pente ascendante. Moi je suis également jeune et dynamique donc je savais que ça collerait bien avec moi. »

Oubre n’est plus le petit jeune de 20 ans débarquant à la capitale. S’il se dit encore jeune, certains cadres le sont encore plus que lui. De ce fait, il doit apporter son « expérience » en montrant des signes de maturité que ce soit sur ou en dehors du parquet. « Cette année, vous verrez une version beaucoup plus sexy de mon jeu mais avec toujours autant de passion et de rage. Je dois juste faciliter les choses car quand je suis arrivé en NBA, je jouais tout à fond. J’ai travaillé sur les changements de rythme, le fait de contrôler le tempo du match et d’imposer mon rythme quand j’ai le ballon dans les mains. »

S’il arrive à bien se fondre dans le collectif, les Hornets continueront leur progression en accrochant pourquoi pas une première campagne de playoffs six ans après la dernière. « On est une équipe que personne ne voudra affronter. Il y a beaucoup de talent mais une fois qu’on sera tous sur la même longueur d’onde, je pense qu’on fera peur. »