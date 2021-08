Summer League | Amir Coffey était chaud

Le Jazz avait remporté trois de ses quatre premiers matchs, à la différence des Clippers. Et pourtant ce sont les Californiens qui ont dicté leur loi. Après un début de partie équilibré, marqué par l’impact du duo Forrest-Azubuike côté Utah (27-27), L.A. a passé un 13-2 lancé par Daniel Oturu (en partance pour Memphis) et ponctué par les 3-points de Keon Johnson et Amir Coffey (46-40).

Ce dernier s’est illustré par deux missiles à 3-points puis un dunk en transition pour contribuer à créer un écart plus confortable au retour des vestiaires (68-56). Avec l’aide de Brandon Boston Jr., auteur d’un 3+1, Keon Johnson (17 points, 6 rebonds) a pris le relais au début du quatrième quart-temps avec deux nouveaux missiles extérieurs. De quoi chauffer Amir Coffey qui en a remis une couche pour porter la marque à 86-72.

Tous les efforts d’Elijah Hughes (17 points, 7 rebonds), Trent Forrest (18 points, 5 passes décisives) et Udoka Azubuike (18 points, 10 rebonds) n’auront pas suffi pour inverser la tendance, même si Elijah Hughes a réussi à ramener le Jazz à -3 à 12 secondes de la fin suite à un coast-to-coast (93-90). Jay Scrubb a alors mis fin au suspense en inscrivant un dernier lancer-franc, synonyme de victoire 94 à 90.