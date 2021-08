Cade Cunningham assume son statut de leader

Si Detroit a mené tout le match face à New York, les hommes du Michigan ont joué à se faire peur dans le dernier quart-temps. Menant de 21 unités à 8 minutes de la fin, les jeunes Pistons ont vu les coéquipiers d’Obi Toppin revenir à 9 longueurs avec encore 5 minutes à jouer.

Mais après un 15-2 initié par Immanuel Quickley, Cade Cunningham a stoppé l’hémorragie avec un 3-points rassurant, afin de repasser au-delà des 10 points d’écart, avant de remettre le couvert à 3 minutes du terme sur un bon décalage de Killian Hayes.

Présenté comme le joueur en mesure de redorer le blason des Pistons, Cunningham a pris ses responsabilités avec 24 points à 7/10 de loin au grand dam de ses adversaires du soir. « Vous voyez ses qualités. Il est très talentueux et il va être très fort. Son avenir s’annonce brillant », avoue le coach des Knicks, Dice Yoshimoto, pour le New York Post.

« Je voulais montrer que j’étais prêt à relever le défi »

Un avis partagé par son entraîneur Dwane Casey.« On ne l’a pas drafté en première position sans raison », commence l’ancien technicien des Raptors en conférence de presse. « Il a cette polyvalence, cette capacité à marquer des paniers difficiles et cette volonté d’avoir le ballon. Il se comporte en leader tant par sa voix que par ses actions. Il se prépare chaque jour pour le plus haut niveau. Quand on le voit jouer comme ça, on n’est pas choqué. Il travaille dur constamment. »

Signe de son emprise sur son équipe : la formation des Pistons a surclassé les Knicks de 23 points lorsque le rookie foulait le parquet, mais toussait quand ce dernier se reposait avec un -17 en 12 minutes.

Heureusement, la pépite de 19 ans est revenue à temps pour assurer la victoire des siens. « Dès qu’il y a une action importante ou que le match devient serré, je veux le ballon dans les mains car mes coéquipiers me font confiance », explique le meneur. « Je veux être celui qui libère son équipe, être le leader sur lequel on s’appuie et sur qui on peut avoir confiance. Vous devez être courageux dans ces moments-là, augmenter votre niveau ainsi que votre intensité. Je voulais montrer que j’étais prêt à relever le défi. »