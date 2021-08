En poursuivant l’aventure à Brooklyn, Blake Griffin a misé sur la stabilité

Assuré de toucher 29.8 millions de dollars de la part de Detroit pour cette saison, Blake Griffin s’est avant tout concentré sur le choix sportif au moment d’aborder la « free agency » cet été. Après s’être réengagé avec Brooklyn sur un contrat d’un an à 2.4 millions de dollars, l’intérieur a déclaré qu’il n’avait pas vraiment hésité.

Les Nets auront en effet tous les atouts pour se mêler à la lutte pour le titre en 2021/2022, et l’ex-star des Clippers est à l’aise dans son nouvel environnement et son nouveau rôle, après avoir galéré à Detroit.

« C’était une évidence pour moi », a-t-il confirmé. « Il y a eu une conversation au cours de laquelle nous avions le sentiment, collectivement, de ne pas avoir accompli ce que nous voulions. On peut parler de blessures, mais toutes les équipes en ont eu. Donc nous sentons qu’il y a définitivement un travail inachevé. Il y a quelque chose de plus grand que nous voulons accomplir, et je veux toujours en faire partie. »

Un état d’esprit revanchard

Blake Griffin a été courtisé mais a préféré miser sur la stabilité au sein d’une équipe ambitieuse, plutôt que de repartir sur un nouveau projet comportant une part d’inconnue. L’intérieur en a notamment discuté avec Jeff Green, son coéquipier, grand voyageur, qui a d’ailleurs filé à Denver pour jouer dans la onzième équipe NBA de sa carrière.

« Oui, il y avait d’autres prétendants », a-t-il ajouté. « J’ai eu une conversation avec Jeff et j’ai parlé à d’autres gars qui n’ont pas été au même endroit pendant plusieurs années. C’est toujours un peu la roulette russe, parce que vous pouvez avoir une assez bonne idée de la façon dont les équipes vont travailler, mais vous ne savez jamais si ça va fonctionner ou non. Là, je suis dans un endroit où je me sentais à l’aise, donc beaucoup des autres offres ne m’attiraient pas nécessairement, que ce soit le fait de gagner plus d’argent ou peut-être d’avoir un plus grand rôle. Je connais cette situation, je sais ce que je peux faire avec cette équipe, je connais mon rôle et nous avons quitté la saison avec un mauvais goût dans la bouche. »

Les Nets se préparent à reprendre leur quête, animés d’un sentiment de revanche, particulièrement envers les Bucks, venus s’imposer dans le Game 7 de la demi-finale de conférence à Brooklyn, avant de vaincre les Hawks et de rafler le titre de champion NBA.

« C’est clair que le fait de ne pas être au complet nous a fait du tort. C’est bizarre de nous voir les emmener jusqu’au Game 7 et de les voir se faire malmener ensuite. Ils n’ont pas forcément écarté tout le monde facilement mais ils ont gagné les Finals face aux Suns en six matchs, dont quatre de suite. C’est une motivation supplémentaire pour revenir et être plus concentré, pour prêter plus d’attention aux détails, avoir une autre chance. »