Steve Kerr voit Nemanja Bjelica comme un nouveau Marreese Speights pour les Warriors

Stephen Curry regrettait que les Warriors n’aient pas réussi à attirer des joueurs comme Patty Mills ou Nicolas Batum cet été, encore plus sans doute après la perte de Kelly Oubre Jr. à l’aile.

Néanmoins, Golden State a bien travaillé avec les arrivées de Jonathan Kuminga et Moses Moody par la Draft, le retour d’Andre Iguodala, puis les signatures d’Otto Porter Jr. et Nemanja Bjelica. Les deux derniers cités arrivent chez les Warriors pour une mission bien précise.

« Avoir de plus de profondeur, et bien plus de shoot aussi », concède Steve Kerr pour The Athletic. « Avec en plus, bien évidemment, le retour de Klay Thompson. On s’attend à avoir un groupe qui sera une bien meilleure équipe à 3-pts. »

« Je vois Bjelica comme une version à 3-pts de Mo Speights »



Le coach des Warriors a même une idée en tête pour Bjelica. Avec ses 2m08 et son 39 % de réussite derrière l’arc en carrière, le Serbe peut rendre de bons services et il rappelle des souvenirs à Kerr.

« Je pense que c’est un ailier-fort/pivot », prévient l’entraîneur des Californiens. « C’est vraiment excitant car on n’a jamais eu d’intérieur pour jouer le pick-and-pop. En réalité, je ne devrais pas dire ça, car on avait Marreese Speights. Mais disons qu’on n’avait pas un shooteur à 3-pts dans cette position. Mo Speights pouvait shooter à six mètres. Donc je vois Bjelica comme une version à 3-pts de Mo. »

Avec 10.4 points de moyenne en seulement 16 minutes, l’ancien intérieur avait été précieux en 2014/2015, la saison du premier titre des Warriors. Il affichait toujours 7.1 points par match l’année suivante, durant les 73 victoires en saison régulière, même si à chaque fois, son impact était moindre en playoffs.

Le champion 2015 était parfait dans le jeu collectif de l’époque et c’est ce que Kerr souhaite retrouver la saison à venir avec l’ancien de Sacramento.

« Avec le retour de Klay Thompson, le niveau de Stephen Curry et la capacité de mettre Bjelica aux côtés de Draymond Green, ça écarte le jeu et ça donne des espaces. On va avoir plusieurs combinaisons à disposition pour écarter notre attaque. C’est très excitant comme perspective. »