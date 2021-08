Summer League | Le collectif des Cavaliers plus fort que celui du Magic

Encore une fois, il y avait du beau monde sur le parquet du Thomas & Mack Center avec les numéros 3 et 5 de la dernière Draft face-à-face. Et malgré les 16 points, 8 rebonds, 5 passes de Jalen Suggs, c’est bien la franchise de l’Ohio emmenée par les 15 points d’Isaac Okoro et un Evan Mobley, certes maladroit (5/15 au shoot) mais complet avec 14 points, 7 rebonds et 6 passes, qui a décroché sa première victoire dans cette Summer League (94-84).

Après un quart-temps à se mettre en route, les Cavaliers ont dominé la partie grâce à six joueurs à plus de 10 points. En plus de terminer meilleur marqueur, Okoro a assuré le spectacle avec un poster au milieu du deuxième quart-temps sur un beau service « backdoor » de Mobley.

Si Suggs lui a répondu avec une claquette et un dunk agressifs, ça n’a pas suffi aux Floridiens pour décrocher une deuxième victoire de rang après celle face aux Warriors.

Evan Mobley séduit

Hormis son pourcentage au tir, Mobley a sorti un bon match. L’intérieur sent le jeu et est déjà capable de shooter du haut de ses 2m10. C’est pourquoi le coach JJ Outlaw ne s’inquiète pas de son pourcentage. « Il était vraiment agressif en première mi-temps et il a créé pour les autres en deuxième. Il a constamment fait la bonne action. Il se fiche un peu de ses statistiques du moment que l’équipe et l’attaque tournent bien », explique l’entraineur.

De quoi s’attirer également les louanges de Jalen Suggs. « Il a été bon. Il est tellement grand qu’on ne sait pas trop ce qu’il va faire, entre faire la passe à ses coéquipiers ou tenter des floaters. Il a fait du bon boulot en mettant quelques tirs. Je suis super content pour lui. Il vient d’une bonne famille avec que des gens formidables. Je suis fier de lui et impatient de voir ce qu’il fera cette année. »