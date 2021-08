KeepSueFresh, la nouvelle Kyrie 4 Low en hommage à Sue Bird

Les Kyrie 4, 5 et 6 ont toutes eu leur modèle #KeepSueFresh, en hommage à la basketteuse américaine Sue Bird, quintuple championne olympique depuis ce week-end. Les deux athlètes sont proches de longue date, et Kyrie Irving ne manque donc pas une occasion de rendre hommage à sa compatriote.

Cette fois, c’est un nouveau coloris qui s’apprête à investir le marché, sur le modèle d’une Kyrie 4 Low (reprenant le design… de la 7, en version low). Une version où on retrouve plusieurs couleurs, avec une empeigne mêlant trois teintes de bleu, foncé, pâle et turquoise, une semelle extérieure en vert clair et une semelle intermédiaire en blanc. Les contours du signe Nike apparaissent en jaune d’un côté et en vert clair de l’autre, tandis que les lacets ressortent en rose, sans oublier la touche de « Weatherman » au niveau du col.

Le #KeepSueFresh occupe la languette de la chaussure droite, le logo de Kyrie Irving la chaussure gauche. Attendu pour investir le marché mondial cette semaine, le modèle pourrait tourner autour des 110 dollars.

(Via SneakerNews)

